Glimt til NM-kvartfinale etter overtidsdrama

Han banket inn vinnermålet seks minutter på overtid. Det kom i Saltnes’ første tellende Glimt-kamp siden november i fjor.

Et par minutter før stanget Odin Bjørtuft inn 2-2 på en strålende ball fra Amahl Pellegrino. Glimts mektige sluttspurt kom like etter at Tromsø hadde fått El Hadji Diouf utvist for to gule kort.

Lenge lå mye til rette for borteseier i «slaget om Nord-Norge». Jens Hjertø-Dahl headet Tromsø helt umarkert i føringen etter en snau omgang, og 2-0 kom ved Vegard Erlien i det 69. minutt. En svært vakker avslutning med utoverskru doblet ledelsen.

Men historien tilsier at det er svært vrient å få med seg noe fra Aspmyra. TIL hadde cupkvartfinalen i siktet, men bare for å se alt glippe.

Glimt startet opphentingen da Nino Zugelj banket til fra seks-sju meter. Ballen føk opp i nettaket, og et kvarter senere var lagene like langt.

Oppgjøret var mellom Eliteseriens to beste lag. Glimt topper tabellen klart foran Tromsø, og i cupen bød de på underholdning og drama.

---

Kampfakta

NM menn, 4. runde onsdag:

Bodø/Glimt – Tromsø 3-2 (0-1)

Aspmyra stadion: 6377 tilskuere.

Mål: 0-1 Jens Hjertø-Dahl (20), 0-2 Vegard Erlien (69), 1-2 Nino Zugelj (77), 2-2 Odin Bjørtuft (90), 3-2 Ulrik Saltnes (90).

Dommer: Rohit Saggi, Drafn.

Gult kort: Amahl Pellegrino, Bodø/Glimt, Jostein Gundersen, Anders Jenssen, El Hadji Diouf, Tromsø.

Rødt kort: El Hadji Diouf (90), Tromsø.

Bodø/Glimt (4-3-3): Julian Faye Lund – Omar Elabdellaoui (Fredrik Sjøvold fra 69.), Odin Bjørtuft, Marius Lode, Adam Sørensen (Lasse Nordås fra 89.) – Hugo Vetlesen (Sondre Brunstad Fet fra 69.), Patrick Berg, Albert Grønbæk (Ulrik Saltnes fra 89.) – Joel Mvuka (Nino Zugelj fra 69.), Faris Pemi Moumbagna, Amahl Pellegrino.

Tromsø (3-2-3-2): Simon Thomas – Jostein Gundersen, Miika Koskela (Casper Øyvann fra 74.), Anders Jenssen – Niklas Vesterlund, El Hadji Diouf – Sakarias Opsahl, Ruben Yttergård Jenssen, Jens Hjertø-Dahl (Maï Traoré fra 55.) – Yaw Paintsil (Jakob Romsaas fra 85.), Vegard Erlien (Tobias Hafstad fra 74.).

Øvrige resultater: Brattvåg – Brann 1-7, Gjøvik-Lyn – HamKam 0-5, Kjelsås – KFUM Oslo 2-0, Molde – Strømsgodset 3-0, Sogndal – Sarpsborg 3-4, Stjørdals-Blink – Vålerenga 0-5, Raufoss – Viking 4-4 e.o. (straffer 4-1).

---