United-supportere med ny protest mot Glazers eierskap

Røykgranater og plakater med «Glazers out» og «Ikke mat de grådige» er blant virkemidlene supportergruppen «The 1958» bruker i protesten.

Et visst oppbud av politifolk og sikkerhetsvakter er til stede for å passe på at ting går kontrollert for seg, slik man kan se i en video fra Manchester Evening News.

United-supporterne har protestert ved Old Trafford flere ganger tidligere og har varslet at de ikke vil gi seg før Glazers selger klubben.

Mange tilhengere av Premier League-klubben ble glade da det i november ble kjent at Glazer-familien åpner opp for å selge United. Siden det er supporterne blitt svært utålmodige etter hvert som prosessen har dratt ut i tid.

Qatars sjeik Jassim Bin Hamad Al-Thani og den britiske milliardæren og Ineos-eieren Jim Ratcliffe er kandidatene til å kjøpe United. Den siste tiden har det versert rykter om at sjeik Jassim er i ferd med å sikre seg eksklusivitet i forhandlingene, men ingenting er bekreftet fra klubbhold.

Glazers har eid Manchester United siden 2005 og har vært svært upopulære blant fansen hele veien.