Kovacic klar for Manchester City

Det bekrefter klubbene i sine mediekanaler. Pep Guardiola og City har dermed gjort sitt første spillerkjøp i sommervinduet. Det skjer dagen etter at klubbens midtbaneveteran Ilkay Gündogan ble Barcelona-spiller.

– Dette er en briljant overgang for meg, og jeg kan ikke vente med å komme i gang i City. Alle som har sett dette laget under Pep, vet hvor gode de er. For meg er det verdens beste lag, sier Kovacic i en uttalelse.

Kovacic har spilt fem sesonger for Chelsea, hvorav de fire siste sesongene har vært på permanent basis. 29-åringen var lånt ut til London-klubben fra Real Madrid i 2018/19.

I Chelsea vant Kovacic både mesterligaen og europaligaen. I tillegg har han blant annet vunnet mesterligaen tre ganger med Real Madrid.

Tidligere i karrieren har Kovacic spilt for Inter og Dinamo Zagreb.