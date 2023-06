Smerud gjør fire endringer – Mannsverk benkes mot Frankrike

Mannsverk var ikke fornøyd da han ble tatt av til pause i 1-2-tapet for Sveits i åpningskampen.

Ellers er Kristoffer Klaesson inne. Det samme gjelder for Leo Hjelde og Antonio Nusa. Mads Hedenstad Christiansen, David Møller Wolfe og Emil Konradsen Ceïde er ute av laget.

Sveits tapte søndag

Sveits kom ned på bakken igjen etter seieren over Norge i U21-EM. Søndag ble det 2-3-tap for Italia. Det betyr at Norge fortsatt er med i kampen om avansement.

Norge kan ta seg videre til sluttspillet selv med tap mot Frankrike søndag kveld. Da må Italia slås i den siste kampen, i tillegg til at Frankrike må ta seg av Sveits.

Da vil Frankrike toppe gruppa med ni poeng, og Norge, Sveits og Italia vil alle ha tre poeng. Målforskjell i kampene mellom de tre lagene vil avgjøre hvem som går videre. Deretter avgjør antall scorede mål innbyrdes.

Italia åpnet best

Før elleve minutter var spilt, hadde Italia satt inn to mål mot det sveitsiske laget søndag. Først på en heading av Lorenzo Pirola. Deretter ble Wilfried Gnontos heading reddet, men angriperen satte inn returen selv.

Like før pause ordnet Fabiano Parisi 3-0 på Cluj Arena, bare noen kilometer unna Stadion Dr. Constantin Radulescu, der Norge skal spille.

Kastriot Imeri og Zeki Amdouni gjorde det spennende med to reduseringer etter hvilen, men Sveits kom ikke nærmere poeng.

Slik stiller Norge (4-3-3):

Kristoffer Klaesson – Sebastian Sebulonsen, Henrik Heggheim, Jesper Daland, Leo Hjelde – Johan Hove, Joshua Kitolano, Christos Zafeiris – Oscar Bobb, Erik Botheim, Antonio Nusa.

Kampstart mot Frankrike er klokken 20.45.