Rundt 330.000 publikummere har sett Special Olympics

Special Olympics er verdens største idrettsarrangement for mennesker med utviklingshemming. 7000 utøvere fra 190 land har konkurrert i Berlin.

Under åpningsseremonien 17. juni var det 50.000 mennesker til stede på stadion.

–Det er et øyeblikk man vil tenke på i mange år fremover. Jeg er lettet over at alt har fungert bra, sier Special Olympics-president Christiane Krajewsky.

Norsk medaljedryss

Norske turnere forsynte seg grovt av medaljebordet lørdag. Seks gull, sju sølv og fem bronse ble fasiten.

Victor Goiziou-Andersen fra Bærum tok tre gull og fire sølv i turnhallen i den tyske hovedstaden. Han endte med gull i hopp, skranke, bøylehest og frittstående, mens det ble sølv i svingstang, ringer og all-around.

Lise Møgster fra Øygarden stakk av med gull i all-around, skranke og hopp. I frittstående ble det sølv, mens konkurransen i bom endte med bronse.

Sterke følelser

– Jeg har hatt det gøy. Det har vært emosjonelt også, jeg har grått mye fordi jeg har vært glad og noen ganger stresset. Det beste med å være med var å se andre konkurrere og så klart få OL-gull, sier Møgster i en pressemelding fra Norges Idrettsforbund.

Joakim Hylland fra Bærum tok sølv i skranke og bøylehest, mens det ble bronse i ringer, frittstående, svingstang og all-around.

Avslutningsseremonien gjennomføres søndag. Neste mesterskap skal arrangeres i italienske Torino i 2025.