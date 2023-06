Nytt norsk U21-tap – men kan fortsatt gå videre

Frankrike mønstret et reservepreget og svekket lag fra start mot Norge. Khephren Thuram, Bradley Barcola og Manu Koné var blant stjernene som ble spart. Til sammen seks endringer ble gjort fra første kamp. Også midtstopper Loic Badé var ute med karantene.

Foran litt over 1500 tilskuere på Stadion Dr. Constantin Radulescu i rumenske Cluj-Napoca var Norge greit med, men truet aldri Frankrike i stor nok grad. På overtid kom Norge til sin største sjanse da keeper Kristoffer Klaesson gikk i angrep, men Frankrike reddet på streken.

Sebastian Sebulonsen sørget for Norges eneste skudd på mål fem minutter før slutt. Hans avslutning fra langt hold gikk rett på keeper.

Nå trenger Norge tomålsseier mot Italia i siste runde, i tillegg til at Frankrike slår Sveits, for å gå videre.

Tidligere søndag vant Italia over Sveits og bidro til at Norge kunne slippe seg løs i visshet om at et tap ikke ville bety EM-exit før den siste gruppekampen.

– Krabbegir

Den første omgangen var av det rolige slaget. Keeper Kristoffer Klaesson, som fikk sjansen til fordel for Mads Hedenstad Christiansen, ble satt på to relativt enkle prøver.

– Det har vært krabbegir, sa NRK-ekspert Kristoffer Løkberg om det franske lagets innsats.

Norge på sin side var bra med i banespillet, men ga aldri Frankrike-målvakten noe å bryne seg på.

Etter hvilen tok Frankrike mer styring. De hvitkledde satte fart på venstresiden. Ballen endte opp hos Crystal Palace-proffen Olise, som satte inn 1-0 på bakre stolpe.

Olise var deretter på farten igjen i bakrom, men en god inngripen av Klaesson hindret ny baklengs. Premier League-spilleren måtte ut etter situasjonen der de to klinsjet sammen.

God redning

Norges første avslutning kom etter en drøy time da Leo Hjelde skjøt høyt over. Den franske innbytteren Rayan Cherki avsluttet noe senere, men en kjemperedning av Klaesson holdt Norge inne i kampen.

Klaesson hindret et større tap med enda flere gode redninger på tampen.

Norges U21-landslag for menn har vært i EM to ganger tidligere: 1998 og 2013. Begge gangene endte det med semifinale.

Italia venter i den siste gruppekampen onsdag.

---

FAKTA

EM-sluttspill menn U21 i Georgia og Romania søndag, gruppespillet (2. runde):

Gruppe C:

Tsjekkia – Tyskland 2-1 (i Batumi), England – Israel 2-0 (i Kutaisi).

Gruppe D (i Cluj-Napoca):

Sveits – Italia 2-3.

Norge – Frankrike 0-1.

--