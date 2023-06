Formsterke Tromsø opp på sølvplass i Eliteserien

Søndagens seier sikrer nordnorsk dominans i toppen av eliteserietabellen. Etter elleve spilte kamper er Tromsø åtte poeng bak den overlegne ligalederen Bodø/Glimt. Ned til 3.-plasserte Brann, som har én kamp mer spilt, er det to poeng.

Kasper Høgh sendte Stabæk opp i en tidlig ledelse, men mål fra Yaw Paintsil og Vegard Erlien sikret Tromsøs fjerde strake seier.

Har selvtillit

– Vi har god selvtillit i laget. Vi kom under mot Aalesund også, men vi er trygge på det vi kan, og vi stoler på hverandre. Da jobber vi oss fint inn i det, sa Ruben Yttergård Jenssen til TV 2 i pausen.

Stabæk har fortsatt ikke slått Tromsø siden 2017. Bærumslaget forblir midt av tabellen med statistikken 4-3-4 på sine første elleve kamper.

– Det er en litt rotete kamp fra vår side. Vi er gode i perioder, men ikke i lange nok perioder. Det er ikke en kamp vi kan være fornøyde med, sa Stabæk-trener Lars Bohinen til TV 2 etter kampen.

Tromsø møter Bodø/Glimt i cupen onsdag. Etter det jakter de tre poeng mot LSK i neste eliteserierunde. Stabæk møter Strømsgodset i sin neste kamp.

Høgh sendte Stabæk i føringen

Kasper Høgh var først ute med å notere seg på listen over kampens målscorere i det sjette minutt. Tromsø-keeper Simon Thomas greide ikke å holde skuddet til Curtis Edwards, og på returen var dansken sikker.

Deretter skulle mye handle om Tromsø.

I det 14. minutt vendte veteranen Yttergård Jenssen opp i boksen og fant Paintsil med en lekker utsidepasning. Stabæk-forsvaret hang ikke med i svingene, og nyervervelsen kunne enkelt sette inn 1-1 på hodet.

– Den var fin. Jeg og Yaw får blikkontakt, og da er det deilig at han setter den, sa Yttergård Jenssen til TV 2 i pausen.

Tromsø holdt trykket oppe og skapte flere farlige muligheter, mens de blåkledde slet med å etablere eget spill.

Lønn for strevet

Presset ga belønning i form av et VAR-idømt straffespark like etter halvtimen spilt. TV-bildene var vanskelige å tyde, men dommeren mente til slutt at Fredrik Haugen felte Casper Øyvann på ulovlig vis.

– Jeg føler jeg tar ballen, men det kan godt være jeg tar mann også. Det føles jævlig surt, sa Haugen i pausen.

Fra ellevemetersmerket satte Vegard Erlien inn sin sjuende scoring for sesongen og sendte hjemmelaget opp i føringen.

Kampen endte også med hjemmeseier til tross for flere Stabæk-muligheter i sluttminuttene. Like før full tid ble Høgh sendt i garderoben etter å ha blitt tildelt et direkte rødt kort.