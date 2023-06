Dversnes vant fellesstarten i sykkel-NM – slo sterk Kristoff: – Helt surrealistisk

26-åringen vant etter 185 kilometer med sykling og action i Sandnes. Alexander Kristoff nærmet seg Dversnes på slutten, men klarte ikke å ta ham igjen.

Dermed ble det sølv for femte gang i et NM-landeveisritt for Kristoff. Han jobbet knallhardt de siste kilometerne for å sikre seg den norske mestertrøya, men Dversnes avsluttet imponerende og holdt unna.

– Ubeskrivelig. Helt surrealistisk. Jeg måtte grave. Du sykler jo alt du kan, sa Dversnes til norsk presse etter målgang.

– Alex er jo en seig kar, så å endelig sette ham på plass, det var artig, la han til.

Tredjeplassen gikk til Jonas Abrahamsen, og dermed ble det trippelseier til Uno-X. Sven Erik Bystrøm tapte kampen om bronsen i spurten mot Abrahamsen.

Abrahamsen i tidlig brudd

I en relativt kupert løype i Sandnes forsøkte fem mann seg på et brudd relativt tidlig, blant dem Abrahamsen. Bruddet opparbeidet seg et forsprang på om lag halvannet minutt, men ble kjørt inn da Uno-X-toget i front av hovedfeltet gjorde et jafs snaut halvveis i rittet.

Senere skulle Anders Halland Johannessen forsøke seg på et solobrudd, og det skapte usikkerhet rundt hvorvidt Uno-X-laget ville la ham vinne. TV 2s kommentatorer spekulerte i at laget ønsket å ha med seg den norske mestertrøya til Tour de France, og at man derfor ga Johannessen, som er reserve til Touren, stallordre om å roe ned tempoet etter ganske raskt å ha skaffet seg en luke på godt over to minutter.

Småkaotiske tilstander i hovedfeltet ventet, og Odd Christian Eiking (EF Education) og Sven Erik Bystrøm (Intermarché-Circus-Wanty) var blant rytterne som forsøkte seg på å rykke fra hovedfeltet og ta opp jakten på Johannessen.

Solorykk

Inn på den tredje siste av tolv runder kom Dversnes seg opp i teten, og han satte inn et rykk der han skaffet seg en luke på 40-50 sekunder. Bak ham utkrystalliserte en trio med Bystrøm, Abrahamsen og Kristoff seg. Det ga også et interessant scenario, gitt at Uno-X angivelig ønsket seg seier til Kristoff eller eventuelt Abrahamsen.

Ved passering 15,4 kilometer fra mål ledet Dversnes med 42 sekunder til gruppen med Abrahamsen, Bystrøm og Kristoff. Trioen hadde ytterligere halvannet minutt til hovedfeltet med blant andre Andreas Leknessund (DSM) og Eiking.

Kristoff klarte å støte seg fra de to andre omtrent ti kilometer fra mål. Han begynte også å spise sekunder på Dversnes sakte, men sikkert. Spekulasjonene om at lagtaktikken kunne felle Dversnes, ble imidlertid avvist da Dalane-rytteren trygget seieren på tampen.

– Jeg fikk beskjed ganske tidlig om at her var det bare å kjøre. Det var ikke mange sekunderinger, men jeg føler ikke at jeg så meg så mye bakover. Jeg var ganske trygg, forklarte norgesmesteren.

Per Strand Hagenes, som sykler for Jumbo-Vismas utviklingslag, ble U23-norgesmester ettersom han var beste unge rytter på fellesstarten.