Dversnes vant fellesstarten i sykkel-NM – slo Kristoff

26-åringen vant etter 185 kilometer med sykling og action i Sandnes. Alexander Kristoff nærmet seg Dversnes på slutten, men klarte ikke å ta ham igjen.

Dermed ble det sølv for femte gang i et NM-landeveisritt for Kristoff. Han jobbet knallhardt de siste kilometerne for å sikre seg den norske mestertrøya, men Dversnes avsluttet imponerende og holdt unna.

Tredjeplassen gikk til Jonas Abrahamsen, og dermed ble det trippelseier til Uno-X. Sven Erik Bystrøm tapte kampen om bronsen i spurten mot Abrahamsen.