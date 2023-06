Tripic tomålsscorer da Viking slo Brann i vestlandsderbyet: – Betyr noe helt spesielt

– Denne kampen betyr noe helt spesielt. Det var utrolig viktig å vinne. Vi har savnet Brann i Eliteserien og disse vestlandsderbyene. Det betyr mye for fansen, sa Tripic til TV 2 etter kampen.

To høytsvevende lag møttes i vestlandsderbyet i Stavanger. Brann har imponert i sesongåpningen og var nærmest serieleder Bodø/Glimt før oppgjøret. Viking fulgte fire poeng bak med én kamp mindre spilt.

Folket på tribunene ble belønnet med en underholdende kamp mellom to gode lag. Lagene var like langt til pause, men mål i det 68. og 74. minutt signert Salvesen og Tripic, sørget for en svært populær hjemmeseier i Stavanger.

– Disse kampene lever sitt eget liv, man ser ikke på tabellen eller noe. Det er cupfinale når vi spiller mot Brann, fortsatte Tripic.

Seieren sender Viking opp på en foreløpig tredjeplass på tabellen, ett poeng bak Brann. Tromsø kan ta tilbake plassen hvis de slår Stabæk søndag.

– Nå er vi helt der oppe og kjemper, og det skal vi fortsette å være, sa Salvesen etter kampslutt.

Brann har stadig ikke slått Viking siden juni 2020. Det var i Bergen. Forrige Brann-seier i Stavanger kom helt tilbake i 2017.

Finne scoret først

Ikke overraskende var Bård Finne førstemann til å finne veien til nettmaskene i kampen. Brann sto høyt og snappet opp en feilpasning fra Yann-Erik de Lanlay. Frederik Børsting vendte opp i boksen og fant Finne som hamret inn 1-0.

Målet var spissens tiende for sesongen.

Fem minutter senere burde Brann doblet ledelsen da Ole Didrik Blomberg kom alene gjennom mot mål. Vingen valgte å sentre til Finne i stedet for å skyte, men sistnevnte var godt markert av Viking-forsvarer Djibril Diop.

– Jeg skal ikke be om ballen der, jeg skal la Blom sette den, sa Finne til TV 2 i pausen.

Vendte kampen

I stedet var det Viking som skulle utligne. Mathias Rasmussen felte Harald Nilsen Tangen og dommeren pekte på straffemerket. Fra elleve meter var Tripic sikker.

– Det er en tøff straffe å ta, men det er deilig å sette den i mål, sa Tripic i pausen.

I det 68. minutt lurte Patrick Yazbek seg vakkert forbi på kanten og fant Lars-Jørgen Salvesen foran mål. Sistnevnte kunne ikke gjøre stort annet enn å bredside ballen inn i det åpne målet til 2-1.

Seks minutter senere ble Tripic spilte alene gjennom i bakrom. Alene med keeper var Viking-kapteinen sikker og scoret sitt andre for kvelden.

---

Fakta

Eliteserien menn lørdag, 11. runde:

Viking – Brann 3-1 (1-1)

SR-Bank Arena, Stavanger: 15.007 tilskuere.

Mål: 0-1 Bård Finne (32), 1-1 Zlatko Tripic (str. 41), 2-1 Lars-Jørgen Salvesen (69), 3-1 Tripic (75).

Dommer: Tore Hansen, Feda.

Gult kort: Patrick Yazbek, Djibril Diop, Viking, Fredrik Pallesen Knudsen, Sivert Heltne Nilsen, Jonas Torsvik, Brann.

Viking (4-3-3): Patrik Gunnarsson – Herman Haugen (Viljar Vevatne fra 76.), Djibril Diop, David Brekalo, Shayne Pattynama – Patrick Yazbek, Yann-Erik de Lanlay, Harald Nilsen Tangen (Kristoffer Løkberg fra 79.) – Sander Svendsen (Niklas Sandberg fra 84.), Lars-Jørgen Salvesen (Nicholas D’Agostino fra 76.), Zlatko Tripic (Edvin Austbø fra 79.).

Brann (4-3-3): Mathias Dyngeland – Svenn Crone, Fredrik Pallesen Knudsen (Jonas Torsvik fra 73.), Japhet Sery Larsen, Thore Pedersen – Mathias Rasmussen, Sivert Heltne Nilsen (Ulrik Mathisen fra 73.), Felix Horn Myhre (Isak Hjorteseth fra 83.) – Ole Didrik Blomberg (Elias Myrlid fra 84.), Bård Finne, Niklas Castro (Frederik Børsting fra 18.).

Spilles søndag: HamKam – Odd, Molde – Haugesund, Rosenborg – Sarpsborg, Tromsø – Stabæk, Strømsgodset – Bodø/Glimt. Utsatt: Sandefjord - Vålerenga.

---