Norge trues av nedrykk i lag-EM i friidrett – disket på begge stafettene

Etter lørdagens øvelser i polske Chorzów ligger det norske laget på 14.-plass i konkurransen. Totalt deltar 16 nasjoner. De tre svakeste sammenlagt etter søndagens avsluttende øvelser rykker ned.

Norge har 9,5 poeng opp til Hellas, som er første nasjon over nedrykksstreken.

Lørdagen ble avsluttet med at Norge ble diskvalifisert på stafetten over 4 x 100 meter for begge kjønn for dårlige vekslinger.

– Uten disse diskvalifikasjonene, og med en mann på 400 meter hekk, hadde vi vært på trygg grunn, oppsummerte NRK-kommentator Jann Post.

På 400 meter hekk, Karsten Warholms spesialdistanse, stilte nemlig ikke Norge med noen deltaker i Polen lørdag. Dermed ble det ingen poeng i den øvelsen.

– Vi klarer ikke mønstre en mann på øvelsen der vi har verdens beste. Jeg blir litt betenkt, egentlig. Det er rart ikke Karsten Warholms superresultater inspirerer flere til å løpe 400 meter hekk, sa NRK-ekspert Vebjørn Rodal.

Mardal innfridde

Sleggekaster Thomas Mardal var på forhånd Norges sterkeste kort i lørdagens øvelser, og Gloppen-utøveren sviktet ikke. Han endte på annenplass med 76,50 meter og var kun slått av storfavoritten Wojciech Nowicki fra Polen (79,61).

– Dette ble jo en konkurranse om andreplassen, og jeg er godt fornøyd. Polakken var for god til at jeg kunne true ham, sa Mardal til friidrett.no.

Solid leverte også stavhopper Lene Retzius. 27-åringen, som representerer BUL, gikk over 4,50. Det var kun én centimeter bak hennes årsbeste og holdt til en fin fjerdeplass i konkurransen.

– Ikke kjempebra, men heller ikke kjempedårlig. Jeg er litt lei av å hoppe 4.50. Nå må jeg få litt flere hopp med fullt tilløp, og bli stabil på litt høyere høyder, sa Retzius.

Hun hadde ikke mye til overs for at utøverne i lag-EM kun fikk totalt fire riv til disposisjon.

– Den regelen med at du kun har fire riv er tullete. Når du hopper på to matter og bare er åtte i hver gruppe burde det vært gjennomført som en vanlig konkurranse. Det blir litt ødeleggende for de gode resultatene at det er antall riv totalt som avgjør, sa hun.

Travel Skotheim

Sander Skotheim hadde en travel ettermiddag i polske Chorzów. Den talentfulle mangekjemperen representerte Norge både i lengde, på 110 meter hekk og på 4 x 100 meter stafett. På korthekken endte han nest sist med tiden 14,31.

Lengdekonkurransen endte med 7,67 og sjuendeplass for Skotheim.

To distanser løp også Andrea Rooth lørdag. Hun innledet med 13,41 på 100 meter hekk. Det var et godt stykke bak den sterke tiden 13,17 fra Bislett Games. Lørdagens tid holdt til 13.-plass på distansen.

På 400 meter hekk løp Rooth inn til 57,19 og hadde to konkurrenter bak seg i heatet.

Hynne leter etter formen

På 800 meter fikk ikke Hedda Hynne den oppturen hun hadde ønsket seg. Skiensjenta har slitt denne sesongen, og sluttiden 2.03,12 er langt unna hennes høyeste nivå. Dermed ble det heller ikke den helt store poengfangsten for Norge på den øvelsen.

– Det er som før i år, det svarer ikke for Hedda. Hun stamper bare i mål i den seige rytmen, sa Vebjørn Rodal på NRKs sending.

På 1500 meter ble Norges deltaker Esten Hansen-Møllerud Hauen klokket inn til 3.43,78. Det holdt til 13.-plass på distansen.

I diskos ble Sven Martin Skagestad nummer ni med et lengstekast på 58,29 meter. Rachel Ombeni endte på samme plass i tresteg med 12,97.

Lørdagen ble avsluttet med to stafetter. På 4 x 100 meter for kvinner røk det nye norske poeng da Henriette Jæger, Christine Bjelland Jensen, Vilde Aasmo og Helene Rønningen ble disket etter for sen veksling mellom de to sistnevnte.

Herrenes stafett over samme distanse endte på samme måte for den norske kvartetten Jacob Vaula, Mathias Hove Johansen, Håvard Bentdal Ingvaldsen og Sander Skotheim. De ble også disket for en dårlig veksling.