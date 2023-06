Lørdagens direkte TV-sport

06.00: Golf, Kolon Korea Open. Fra Woo Jeong Hills Country Club i Mokchun-eub, Sør-Korea. (Vsport Golf)

09.30: Motorsport, DTM Zandvoort i Nederland. Kval, race 1. (Vsport 1)

10.45: Motorsport, MotoGP. Nederland GP, sprint (kvalifisering). (Vsport 3)

11.30: Sykling, landeveisritt, UCI Women’s World Tour. Spansk mesterskap, kvinner. (Eurosport 1)

12.00: Motorsport, MotoGP. Nederland GP, MotoE, race 1. (Vsport 3)

12.45: Motorsport, Moto3. Nederland GP, kvalifisering. (Vsport 3)

13.15: Motorsport, DTM Zandvoort i Nederland. Race 1. (Vsport 1)

13.30: Golf, International Open (2 mill. dollar), europatour menn i München, Tyskland. (Vsport Golf)

13.45: Motorsport, Moto2. Nederland GP, kvalifisering. (Vsport 3)

14.00: Tennis, ATP 500-turnering menn i Halle, Tyskland (gress), semifinale. Mange bruker turneringen som oppvarming før Grand Slam-turneringen Wimbledon. (Eurosport N)

14.00: Sykling, landevei, UCI Women’s World Tour. Fransk mesterskap kvinner. (Eurosport 1)

14.35: Motorsport, MotoGP. Nederland GP. Sprint Race. (Vsport 3)

15.00: Fotball, Toppserien kvinner (16. runde): Brann Kvinner – LSK Kvinner fra Stemmemyren kunstgress. (TV 2 Sport 1)

15.00: Fotball, 1. divisjon menn (13. runde): Ranheim – Mjøndalen fra Extra Arena. (TV 2 Sport Premium), Hødd – Bryne fra Høddvoll. (TV 2 Sport Premium 2)

15.05: Friidrett, Lag-EM i Chorzów, Polen, 1. divisjon (med Norge) , 2. dag. (NRK 1)

16.00: Motorsport, MotoE. Nederland GP, race 2. (Vsport 3)

16.00: Tennis, ATP 500 i Halle, Tyskland fortsetter. (Eurosport N)

16.45: Fotball, Toppserien kvinner (16. runde): Røa – Vålerenga fra Røa kunstgress. Nils Lexerøds VIF-lag skal prøve å opprettholde den fine ledelsen i Toppserien. Begge lag tok seg videre i cupen onsdag, men Røa trengte 120 minutter og straffespark for å slå ut Hønefoss fra divisjonen under. (NRK 2)

17.00: Motorsport, MotoGP. Nederland GP. Red Bull Rookies Cup, race 1. (Vsport 3)

18.00: Fotball, Eliteserien menn (11. runde): Viking – Brann fra SR-Bank Arena i Stavanger. (TV 2 Sport Premium)

18.00: Golf, USAs PGA-mesterskap kvinner (9 mill. dollar) i Springfield, New Jersey: Årets 2. majorturnering for kvinner. Celine Borge (24) fortsatte storspillet på sin andre runde fredag. Etter ferdigspilt andre runde ligger Borge på en foreløpig delt 2.-plass, to slag under par. Dermed ligger 24-åringen fra Tønsberg an til å få sitt gjennombrudd på golfens toppnivå. Irske Maguire Leona turneringens foreløpige leder på tre slag under par på turneringens andre runde. (Vsport Golf)

19.00: Golf, PGA-turnering menn (20 mill. dollar) i Cromwell, Connecticut, USA. Med Viktor Hovland i feltet. (Eurosport N)

19.10: Baseball, MLB. St. Louis Cardinals – Chicago Cubs fra Busch Stadium. (Vsport 2)

20.00: Fotball, 1. divisjon menn (13. runde): Sogndal – Fredrikstad FK fra Fosshaugane Campus. (TV 2 Sport 1)

21.00: Motorsport, Formel E. Portland ePrix fra Portland, USA. (Eurosport 1)

21.00: Motorsport, Nascar Xfinity Series. Tennessee Lottery 250 fra Nashville Superspeedway, USA. (Vsport 3)

22.00: Friidrett, Continental Tour. New York City Grand Prix. (Vsport 2)