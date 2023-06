Smerud tar selvkritikk etter keeperforvirring: – Ikke godt nok

Christiansen fikk tilsynelatende vite av NRK at han ikke skal vokte det norske målet i neste kamp mot Frankrike. Ifølge Smerud var det bestemt på forhånd at Kristoffer Klaesson skal stå den kampen.

– Det er en internkommunikasjon av meg som ikke er god nok, innrømmer landslagstreneren nå.

Hevder det var avklart

Smerud utdyper overfor NTB andre norske medier på fredagens pressekonferanse:

– Jeg pratet med keeperne på mandag, og da sa jeg at Mads står mot Sveits og Klaesson står mot Frankrike. Og så sier jeg at hvordan vi kommuniserer det ut, får vi komme tilbake til. Etter kampen (mot Sveits) ser jeg at det blir fokus på Mads, og for å beskytte ham for den endringen som jeg visste ville komme, så fortalte jeg det i et intervju.

– Og før jeg hadde rukket å si noe (til keeperne), så står Mads der og har ikke fått den beskjeden om at jeg har offentliggjort det. Det er en internkommunikasjon av meg som ikke er god nok. Jeg rakk rett og slett ikke å gi ham beskjed om det.

Ville være lojal

Keeper Christiansen sa til NRK etter torsdagens kamp at han ikke kjente til keeperbyttet. Det stemte åpenbart ikke helt.

– Han står der og prøver å være lojal. Det er nok et forsøk fra ham på å svare uten å gå med på noe premiss han ikke har fått fra meg, sier Smerud.

Det bekreftes også av målvakten selv.

– Det var fordi jeg ikke ville røpe noe, og fordi jeg var usikker på hva Leif hadde sagt.

Løsningen med å bytte keepere, begrunner Smerud med at både Christiansen og Klaesson holder et høyt nivå.

– Det er en litt utradisjonell løsning, men ikke så uvanlig for oss. Jeg mener den er det beste for Norge, sier han.

Kampen mot Frankrike spilles søndag klokken 20.45.