Borge med knallåpning i kvinnenes PGA-mesterskap

Dermed ligger 24-åringen fra Tønsberg an til å få sitt gjennombrudd på golfens toppnivå. Borge har spilt én majorturnering tidligere, men da klarte hun ikke cuten og måtte gi seg etter to dager.

I New Jersey torsdag startet Borge på det 10. hullet, og hun fikk en fin åpning med birdie på hull 13. Senere satte hun birdier også på hull to og fem. Et lite skår i gleden var det at hun pådro seg en bogey på det siste hullet for dagen.

Sørafrikaneren Lee-Anne Pace leder turneringen og er tre slag foran Borge. Den norske golfspilleren deler 6.-plassen med fem andre spillere.

Borge spiller sin ellevte turnering siden hun fikk innpass på LPGA-touren. 14.-plassen i debuten i Arizona i mars er hennes beste plassering så langt.