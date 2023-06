Europarådet ber IOC om å stoppe den russiske OL-returen

Det ble klart etter en avstemning da de 46 medlemslandene møttes i Strasbourg torsdag ettermiddag.

PACE krever at Den internasjonale olympiske komité (IOC) utestenger Russland og Belarus fra de olympiske og de paralympiske lekene i Paris neste år.

– Vi kan ikke tillate at IOC lar idretten, som vi alle elsker, bli brukt som et propagandaverktøy i den russiske krigføringen, sier Linda Hofstad Helleland (H) i en pressemelding.

Hofstad Helleland er stortingsrepresentant og nestleder i PACEs komité for kultur og idrett, og hun la torsdag ettermiddag fram rapporten «Aggresjonskrig mot Ukraina – Deltakelse av russiske og belarusiske idrettsutøvere i OL og Paralympics 2024 i Paris?».

I rapporten la Hofstad Helleland fram et resolusjonsforslag, som forsamlingen vedtok med et overveldende flertall. PACE krever også at nasjonale IOC-representanter og særforbundene sørger for at IOC forbyr russiske og belarusiske idrettsutøvere å delta i lekene.

De ønsker heller ikke at noen utøvere skal få delta under nøytralt flagg.

– Å tillate utøvere å stille under nøytralt flagg betyr at IOC stiller seg på russisk side i denne krigen. Og det betyr at vi kan komme til å oppleve et OL neste år uten ukrainske idrettsutøvere, sa Hofstad Helleland.

VG omtalte saken først i Norge.





(©NTB)