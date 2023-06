Skottland slo Georgia etter overvann-utsettelse

Norge fikk ikke hjelp av Georgia til å ta innpå Skottland, og de norske sjansene til å sikre EM-billett ble enda mindre tirsdag selv om Ståle Solbakkens lag slo Kypros klart.

Napoli-stjernen Khvicha Kvaratskhelia hadde Georgias største sjanse på overtid, men han skjøt over på et straffespark etter at Aaron Hickey handset.

Skottene sikret seg en 1-0-ledelse i det sjette spilleminutt, men like etter oppsto det diskusjoner som endte med at dommer István Vad sendte spillerne i garderoben.

Georgierne protesterte mot Callum McGregors ledermål fordi det var så mye vann på banen. De ble ikke hørt, og målet ble stående.

Spillerne startet oppvarmingen etter 50 minutter, men kampen ble startet igjen først etter nye 50 minutter. De skotske spillerne var på banen og klar til å starte 20 minutter tidligere, men georgierne nektet en periode å komme på banen. Dermed ble det ytterligere utsettelse..

Gruppeleder

Skottland økte ledelsen kort tid etter pause med et mål fra Scott McTominay. Manchester United-spilleren har fem mål på Skottlands tre hjemmekamper i kvalifiseringen. Han scoret to mot både Kypros og Spania i mars.

McTominays mål ble også kampens siste, og resultatet ble 2-0 til skottene.

Skottland har for første gang vunnet sine fire første kamper i en kvalifisering. Etter mirakelvendingen mot Norge i Oslo lørdag er laget suverent på tabelltopp.

Skottland er åtte poeng foran både Georgia og Norge. Etter seieren mot Kypros tirsdag kveld er Norge nummer tre i gruppa med én seier og én uavgjort fra fire kamper, men Spania har så langt bare spilt to av sine kamper.

Mye regn

Det regnet mye i Glasgow foran kampen, og banemannskapet på Hampden Park rykket kjapt inn for å forsøke å få vannet bort fra gresset da kampen ble stoppet.

En inspeksjon av banen førte til at man måtte fortsette å jobbe for å få bort vannet. Neste inspeksjon varte og rakk, men endte med grønt lys til å spille.

Med det regnfulle tapet ble Georgias rekke på ti kamper ubeseiret brutt. Georgia er Norges neste motstander i kvalifiseringen, i september.

---

Fakta

EM-kvalifisering menn tirsdag, 4. runde:

Gruppe A:

Norge – Kypros 3-1 (1-0)

Mål: 1-0 Ola Solbakken (12), 2-0 Erling Braut Haaland (str. 57), 3-0 Haaland (60), 3-1 Grigoris Kastanos (90). 23.643 tilskuere på Ullevaal i Oslo.

Skottland – Georgia 2-0 (1-0)

Mål: 1-0 Callum McGregor (6), 2-0 Scott McTominay (47). Spilt på Hampden Park i Glasgow.

Gruppe E:

Færøyene – Albania 1-3 (1-1)

Mål: 0-1 Nedim Bajrami (19), 1-1 Odmar Færø (45), 1-2 Kristjan Asllani (51), 1-3 Ernest Muci (90). Spilt i Torshavn.

Moldova – Polen 3-2 (0-2)

Mål: 0-1 Arkadiusz Milik (12), 0-2 Robert Lewandowski (34), 1-2 Ion Nicolaescu (48), 2-2 Nicolaescu (79), 3-2 Vladyslav Baboglo (85). Spilt i Chisinau.

Gruppe F:

Estland – Belgia 0-3 (0-2)

Mål: 0-1 Romelu Lukaku (37), 0-2 Lukaku (40), 0-3 Johan Bakayoko (90). Spilt i Tallinn.

Østerrike – Sverige 2-0 (0-0)

Mål: 1-0 Christoph Baumgartner (81), 2-0 Baumgartner (88). Spilt i Wien.

Gruppe G:

Bulgaria – Serbia 1-1 (0-0)

Mål: 1-0 Kiril Despodov (47), 1-1 Darko Lazovic (90). Spilt i Razgrad.

Ungarn – Litauen 2-0 (1-0)

Mål: 1-0 Barnabas Varga (32), 2-0 Roland Sallai (83). Spilt i Budapest.

Gruppe J:

Bosnia-Hercegovina – Luxembourg 0-2 (0-1)

Mål: 0-1 Yvandro Borges Sanches (4), 0-2 Danel Sinani (74). Spilt i Zenica.

Island – Portugal 0-1 (0-0)

Mål: 0-1 Cristiano Ronaldo (89).

Rødt kort: Willum Willumsson (81), Island. Spilt i Reykjavik.

Liechtenstein – Slovakia 0-1 (0-1)

Mål: 0-1 Denis Vavro (45). Spilt i Vaduz.

---