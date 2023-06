EM-spådom: Norge får omspill – svenskene blir hjemmesittere

Norge står med kun fire poeng etter like mange kamper i EM-jakten. Sjansene for en direkte plass i neste års sluttspill stupte etter lørdagens 1-2-kollaps mot Skottland.

Likevel er ikke alt håp ute. Solbakkens mannskap kan bli ett av tolv lag som håper å ta bakveien til Tyskland-mesterskapet. De tre siste billettene deles ut i et omspill basert på nasjonsligaens ranking fra 2022/23-sesongen.

Norge ligger per i dag ikke an til å få en slik mulighet, men Gracenote spår at resultatene i resten av kvalifiseringen går i norsk favør. Det vil si at nok lag foran Norge på rankingen tar seg direkte til EM og med det åpner for en ledig omspillsplass.

I dataanalysen ser det bekmørkt ut for Sverige. Tirsdag ble det 0-2-tap for Østerrike, og laget har kun tre poeng etter tre kamper. En superhøst må til for at de skal ende foran Østerrike (ti poeng på fire kamper) eller Belgia (sju på tre).

Gracenote tror svenskene misser EM for første gang siden 1996.

Selskapet mener disse ti landene ligger best an til å kvalifisere seg: Portugal (99,8 prosent), Frankrike (99,7), England (99), Skottland (98), Sveits (98), Belgia (97), Serbia (96), Kroatia (95), Tsjekkia (93) og Ungarn (90).

Danmark er på 14.-plass med 81 prosent.