TV 2: Norge stiller uendret mot Kypros

Ifølge kanalen blir dette laget Norge stiller med på Ullevaal stadion:

Norge (4-5-1): Ørjan Nyland – Julian Ryerson, Stefan Strandberg, Leo Østigård, Birger Meling – Alexander Sørloth, Martin Ødegaard (kaptein), Patrick Berg, Fredrik Aursnes, Ola Solbakken – Erling Braut Haaland.

Det betyr at Østigård får en ny sjanse i midtforsvaret. Han fikk krampe i begge bein og haddde som følge av det uheldige involveringer i forkant av Skottlands utligning sent i lørdagens kamp. Et par minutter senere scoret skottene også vinnermålet.

Norge har tapt to og spilt én uavgjort i de tre første EM-kvalifiseringskampene.

Kampstart på Ullevaal er klokka 20.45. Samtidig møtes Skottland og Georgia i Glasgow.