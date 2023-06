Stjerneskudd fikset dansk poeng etter tidlig kalddusj

Langt fra alt har gått på skinner for Kasper Hjulmands danske landslag i innledningen av EM-kvalifiseringen, og heller ikke mandag fikk Christian Eriksen og lagkameratene det enkelt på bortebane i Slovenia.

Hjemmelaget viste muskler og scoret først da Panathinaikos-profilen Andraz Sporar satte inn ledermålet etter snaut halvspilt første omgang. Danmarks veterankeeper Kasper Schmeichel var illsint over forsvarsarbeidet ved den anledningen.

Tre minutter før pause slo danskene tilbake. Et smart og hardt innlegg fra Tottenham-profilen Pierre-Emile Højbjerg ble ekspedert i mål av Rasmus Højlund. Målscoreren fant litt rom mellom de slovenske midtstopperne og fikk en enkel jobb med å sette ballen i nettet.

20-åringen, som spiller for Atalanta, har høstet lovord for sine ferdigheter og skal være på blokka til flere storklubber.

Danskene kunne også fått med seg alle poengene hjem til København. Åtte minutter før full tid fikk Christian Eriksen sjansen på et frispark fra god posisjon, og Manchester United-stjernen svingte ballen like til side for mål. Forsøket var godt.

Uavgjortresultatet betyr at Danmark har sju poeng etter fire kamper i EM-kvalifiseringen. Det samme har Slovenia, som er bak Hjulmands gjeng på målforskjell.

Finland og Kasakhstan topper gruppen med ni poeng hver. Kasakhstan tok en sterk borteseier mot Nord-Irland mandag etter en sesn scoring av Abat Aymbetov.