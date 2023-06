Rekordtall: 19 managerbytter i Premier League på ett år

PL-managere kan ikke forvente å sitte trygt og lenge. Allerede i mars ble det satt rekord for antall utskiftninger underveis i en sesong. Siden har enda flere mistet jobben, og sist ut var Gary O’Neil i Bournemouth.

Mandag ble engelskmannen fjernet selv om han uten dramatikk styrte unna nedrykk med klubben som har ligaens klart laveste tilskuerkapasitet (under 12.000).

O'Neil ble den 19. endringen i managerfeltet siden i fjor sommer. Toppnoteringen var tidligere på 15 fra 2017/18. Da kom ti av byttene mens seriespillet pågikk.

På 2022/23-lista var Graham Potter den eneste som dro av fri vilje da han forlot Brighton for å ta over Chelsea. Litt over 200 dager senere var han også blant de sparkede.

Midlertidige trenere som steppet inn for noen svært få kamper er ikke tatt med i statistikken. Tallene gjelder også klubber som rykket ned og tok grep etter sesongen.

Disse har forsvunnet ut av PL-jobbene sine siden i fjor sommer:

* August: Scott Parker (Bournemouth)

* September: Thomas Tuchel (Chelsea), Graham Potter (Brighton)

* Oktober: Bruno Large (Wolverhampton), Steven Gerrard (Aston Villa)

* November: Ralph Hasenhüttl (Southampton)

* Januar: Frank Lampard (Everton)

* Februar: Jesse Marsch (Leeds), Nathan Jones (Southampton)

* Mars: Patrick Vieira (Crystal Palace), Antonio Conte (Tottenham)

* April: Brendan Rodgers (Leicester), Graham Potter (Chelsea), Cristian Stellini (Tottenham), Javi Gracia (Leeds)

* Mai: Ruben Selles (Southampton), Frank Lampard (Chelsea)

* Juni: Dean Smith (Leicester), Gary O’Neil (Bournemouth)