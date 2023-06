Kritiske sluttminutter for landslaget: – Vi må se på det

Skottland har scoret fire av sine sju mål i kvalifiseringen i det 87. minutt eller senere, mens Norge har sluppet inn fire av sine seks baklengsmål fra det 84. minutt.

Soneforsvaret

Størst effekt fikk det da seier ble til tap for Norge i løpet av noen fryktelige sekunder på tampen av lørdagens kamp mot Skottland på et fullsatt og sjokkert Ullevaal stadion. I stedet for å være to poeng bak skottene, vokste gapet til det firedoble.

Ståle Solbakken har tidligere vært inne på at spillerne håndterer soneforsvaret godt så lenge de er friske i bein og hoder, men at det gjøres feil når de blir slitne. Det ble tema igjen på mandagens pressekonferanse.

– Mange har noe annet i ryggmargen fra klubblaget. De vet hva de skal gjøre, men når de blir slitne i huet og beina så tenker de ikke så klart lenger. Vi slipper ikke til mange sjanser, men når de kommer så blir de ofte store, sa landslagssjefen på spørsmål fra Nettavisen.

NRK konfronterte ham med at 9 av 15 norske baklengsmål i de ti siste landskampene har kommet i det siste kvarteret.

[ Kommentar: Når vi mister troen på trenerne ]

Instinkt

– Det er ulikt fra kamp til kamp, men ufordelaktig mange baklengsmål kommer på slutten. Vi kan ikke neglisjere det, og vi må se på det, sa landslagssjefen.

Skottlands vinnermål var et eksempel. I jakt på å slå tilbake etter utligningen mistet de norske hodet.

– På instinkt går (Birger) Meling opp for å støte selv om han ikke er i nærheten av å få tak i ballen. Så spurter Leo (Østigård) ut mot sidelinja selv om han bare kunne vente på at Sander (Berge) skulle løpe ham opp. Da blir vi en for lite i feltet. Det var altfor dårlig. Vi gjorde alt man ikke skal gjøre i soneforsvar, sa Solbakken.

Noen av de andre sene baklengsmålene har han et annet syn på.

– Mot Spania lå vi under 0-1 og gjorde noen bytter vi fikk offensiv effekt av. Vi hadde vår største sjanse etter byttene, men det ble ikke mål. Så ble vi veldig ivrige, og de kontret inn to mål, sa han.

Komisk

– Vi er inne i en periode som er veldig vond, men jeg må ærlig si at prestasjonene er bedre enn resultatene. Jeg tror ikke mange av dere ville satt penger på at Skottland skulle score før de gjorde det. Det ble litt komisk over det første målet, der en spiller får krampe i begge beina når han bare skal renske unna en ball.

Spillerne er klar over problemet.

– Ofte er vi veldig disiplinerte og gode i vårt soneforsvar gjennom store deler av kampen, og så vet både Ståle og vi at det er krevende å holde det oppe i 90 minutter. Vi har det inne og kjenner prinsippene, men når vi blir slitne så sliter vi litt med å henge sammen, sier Patrick Berg.

Tirsdag kommer en ny sjanse til å stå distansen når Kypros kommer til Ullevaal.

[ Patrick Berg: - Vi er fortsatt med ]