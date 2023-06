Johaug om den kjappe fødselen: – En ny sjef i huset

– Det er en ny sjef i huset. Det er helt fantastisk, og så må jeg først og fremst si at man må bli mor for å skjønne hva dette her er, innleder Johaug i den nyeste podkastepisoden av «Johaug Redaksjonen».

Den tidligere langrennsdronningen fikk 17. mai i år sitt første barn sammen med samboer Nils Jakob Hoff. I podkasten åpnet hun opp om timene før fødselen.

– Jeg våknet halv ett på natt og trodde jeg hadde tisset på meg. Drømte jeg at jeg satt på do? Var dette enda en ting jeg måtte forholde meg til? Jeg tenkte at jeg måtte gå på do, men så skjønte jeg at vannet gikk, for det renner jo, sa Johaug og fortalte at hun ikke hadde noen rier og ble sendt hjem fra sykehuset igjen etter en snarvisitt.

– Det tok seg opp igjen på morgenen, og da reiste vi ned igjen i 9-tiden. Vi fikk valget om å reise hjem igjen, men jeg kjente at jeg skal ikke hjem igjen sånn situasjonen var da, fortsetter hun.

Dermed måtte hun og Hoff feire 17. mai på sykehuset. I 15-tiden kom til slutt datteren til verden.

– Da gikk det relativt kjapt. Sånn som jeg har vært hele livet, «fort og gæli». Men fødselen gikk faktisk veldig bra, sier Johaug.