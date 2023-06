Ståle Solbakken om presset: – Helt jævlig

– Det er helt jævlig, men jeg vet at det er en del av fotballen. Men det er også noe jeg kan takle, sa Solbakken på mandagens pressekonferanse.

Norge lå an til å sikre sin første trepoenger i EM-kvalifiseringen, men to raske mål i 87. og 89. spilleminutt sikret skotsk seier på Ullevaal stadion. I etterkant har Solbakken fått massiv kritikk for blant annet spillerbyttene han gjorde rett før de to baklengsmålene.

Han trøster seg imidlertid med gode støttespillere.

– Jeg har gode folk rundt meg, en bra familie, gode ledere, et herlig støtteapparat og en spillergruppe som gir absolutt alt. Men snittsovingen er nok under middels, sa Solbakken.

– Hva plager deg mest?

– Det som plager meg er at jeg står til ansvar for en mager poenghøst, når jeg mener at vi har gjort veldig mye riktig og har en «go» i gruppen. Det plager selvfølgelig meg, men mest på vegne av alle andre som jobber døgnet rundt for dette. Det er ikke bare meg, sa Solbakken.

Tirsdag får det norske landslaget en ny sjanse til å ta sin første seier når det tar imot Kypros på i hovedstaden.