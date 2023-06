Riise skremte VIF-spilleren: – Det kunne bare bety én ting

– Det pleier ikke å være noen god beskjed hvis hun ringer dagen før et uttak, så jeg tenkte at det bare kunne bety én ting, og at det ikke var positivt, sa Sævik til NTB etter å ha kommet med i troppen.

– Så sendte hun en melding der hun ba meg ringe tilbake og sa at det var for en hyggelig beskjed. Så da slo jeg på tråden.

Tilsvarende opplevelse hadde Fiskerstrand.

– Vi hadde snakket om det hjemme at det ville være et dårlig tegn om Hege ringte. Da jeg satt i bilen med kjæresten min og mamma, og Hege ringte, ropte jeg «stopp bilen!» Men så var det gode nyheter heldigvis, sa hun.

Hege Riise bekrefter at telefon fra henne søndag i de fleste tilfeller ikke var gode nyheter.

Ti sekunder

– Jeg ringte ikke til alle som ble tatt ut. Det var bare de to, for vi hadde lyst til å ha noen av de uttatte spillerne med på pressekonferansen, og for å spørre dem om å komme så må jeg også si at de er tatt ut. Så da ble det jubel, sa landslagssjefen til NTB.

– Karina svarte ikke, så da tenkte jeg at nå tør hun ikke å ta den. Da sendte jeg en melding om at det var en positiv beskjed, og da gikk det ti sekunder før hun ringte meg opp.

Ellers ringte Riise opp en del av dem som var nærmest, men ikke ble tatt ut.

[ NFF presenterte vraket spiller i VM-troppen: – Ble glad da jeg så navnet mitt ]

Ærlighet og respekt

– Ja, det gjorde jeg. Det var til spillere som har vært inne over tid, sa hun om de mindre hyggelige samtalene.

– Det er viktig å gjøre det, å respektere følelsene som kommer og være ærlig. Det er ikke enkelt å plukke ut de siste spillerne som ligger i skorpa. Vi hadde veid opp og i mente, gått gjennom troppen gang på gang og vurdert ulike mulige scenarioer før vi endte på de 23 VM-uttatte og de tre reservene, men vi er veldig komfortable med troppen vi endte med.

En telefon til måtte Riise ta mandag, etter at Emilie Nautnes’ navn ved en feil var oppført blant de tre reservene under videopresentasjonen av troppen.

[ Norges VM-tropp er klar – Riise tok med Vålerenga-trio ]