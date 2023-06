O’Neil fikk sparken i Bournemouth

I en pressemelding skriver Bournemouth at avgjørelsen er tatt for å være i best mulig posisjon foran kommende sesong.

O'Neil ble i utgangspunktet flyttet opp som midlertidig erstatter for Scott Parker da han fikk sparken i august i fjor. Senere fikk den tidligere midtbanespilleren jobben på fast basis.

– Garys prestasjon sist sesong er en jeg alltid vil være takknemlig for. Dette har vært en vanskelig avgjørelse, men den er tatt med utgangspunkt i at vi ønsker å posisjonere oss best mulig foran den kommende sesongen, uttaler Bournemouths eier og styreleder Bill Foley.

Videre uttaler han at klubben har lagt planer for langvarig suksess som innebærer at det er riktig å bytte trener på nåværende tidspunkt.

– Vi har også identifisert et antall betydelige objekter på overgangsmarkedet denne sommeren, og vi tror at denne kursendringen vil gi oss den beste plattformen å bygge videre fra, sier Foley.

Klubben har ennå ikke kunngjort hvem som vil overta jobben som hovedtrener.

Bournemouth ble nummer 15 i Premier League sist sesong.