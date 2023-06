Mandagens direkte TV-sport. Mer EM-kvalifisering

12.00: Tennis, ATP-turnering menn i Halle, Tyskland, gress, ATP500. Casper Ruud står over denne. (Eurosport N)

15.20: Sykling, UCIs Word Tour for kvinner, Sveits Rundet, tredje etappe. (Eurosport 1)

16.00: Tennis, ATP-turnering menn i London, gress, ATP500. (Eurosport N)

16.00: NM-uka i forskjellige idretter. Diskgolf. (NRK1)

18.00: Fotball, EM-kvalifisering menn, 4. kampdag: Gruppe D: Armenia – Latvia fra Jerevan. (TV2 Sport Premium). Gruppe H: Finland – San Marino fra Olympiastadion i Helsingfors. Finland fikk en fin opplevelse med 2-0 seier over Slovenia fredag. (TV2 Sport1)

20.45: Fotball, EM-kvalifisering menn, 4. kampdag: Gruppe C: England – Nord-Makedonia fra Old Trafford i Manchester. (TV2 Sport1). Gruppe H: Slovenia – Danmark fra Ljubljana. Danmark og Christian Eriksen var heldige som berget 1-0 seier over Nord-Irland fredag. (TV2 Sport1)

21.15: NM-uka i forskjellige idretter. Klatring. (NRK1)

22.05: Baseball, Major League Baseball: Washington Nationals – St. Louis Cardinals fra Nationals Park. (Vsport+)