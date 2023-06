Iraola kommer fra Rayo Vallecano, der kontrakten hans utløp etter forrige sesong. Han har trent den spanske klubben de tre siste årene.

Denne sesongen ble det 11.-plass i La Liga. I debutåret førte han laget opp på øverste nivå igjen.

40-åringen har også hatt ansvaret i Mirandés tidligere. Han startet trenerkarrieren på Kypros med AEK Larnaka. Den klubben førte han til gruppespillet i europaligaen.

Som spiller har Iraola mer enn 500 kamper for Athletic Bilbao bak seg. Sju landskamper har han også spilt for hjemlandet. Iraola spilte også for New York City FC i de to første sesongene i Major League Soccer.

Ettertraktet

– Med tanke på at kontrakten hans i Spania gikk ut denne sommeren, ønsket vi å handle raskt, sier Bournemouth-eier og styreleder Bill Foley.

– Han er svært ettertraktet av andre klubber over hele kontinentet, og spillestilen hans har vært en viktig faktor for å ta denne avgjørelsen. Prestasjonene hans i Spania har absolutt vært veldig imponerende, og vi er sikre på at han er den rette mannen til å lede vårt neste kapittel, tilføyer han.

Nå starter Iraola arbeidet med å løfte Bournemouth ytterligere.

– Vi har identifisert en rekke spillere vi ønsker på overgangsmarkedet, som sammen med våre tilvekster i januar vil supplere vår sterke spillertropp, sier styreleder Foley.

O'Neil fikk sparken

Gary O’Neil ble mandag fjernet som hovedtrener til tross for at han styrte unna nedrykk fra Premier League sist sesong.

I en pressemelding skriver Bournemouth at avgjørelsen er tatt for å være i best mulig posisjon foran kommende sesong.

O'Neil ble i utgangspunktet flyttet opp som midlertidig erstatter for Scott Parker da han fikk sparken i august i fjor. Senere fikk den tidligere midtbanespilleren jobben på fast basis.

Bournemouth ble nummer 15 i Premier League sist sesong.

