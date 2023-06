Berg gir ikke opp EM-drømmen: – Ser faktisk ganske positivt på våre egne muligheter

Norge står med bare ett poeng etter de tre første kvalifiseringskampene mot Spania (0-3), Georgia (1-1) og Skottland (1-2). Det gjør at Berg og lagkameratene ligger nest nederst i gruppe A, med bare tirsdagens motstander Kypros bak seg på tabellen.

– Vi har satt oss selv i en veldig vanskelig posisjon, men jeg ser ikke på det som noen umulighet til å komme til EM. Jeg ser faktisk ganske positivt på våre egne muligheter, sa Berg på mandagens pressekonferanse og fortsatte:

– Jeg tror at hvis vi på forhånd hadde sagt at vi kunne endt opp med 16 poeng, som vi fortsatt kan, hadde mange vært fornøyd med det. Jeg synes vi har vært gode i store deler av kampene, men dessverre sitter vi igjen med ett poeng når jeg føler vi kunne sittet med sju.

Norge har ledet de to siste kampene, men avgitt fem poeng på slutten av begge kampene. Berg mener at poengtapene kan komme av at de ble stresset av å lede.

– Jeg synes vi var nærmere 2-0 enn de var en utligning. Men i løpet av 105 sekunder eller noe sånt scoret de plutselig to mål, sa Berg om lørdagens Skottland-møte.

Tirsdag møter Norge Kypros på Ullevaal stadion. Fredrik Aursnes kunne fortelle at spillerne krever en seier av seg selv i den kommende kvalifiseringskampen.