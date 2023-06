Solbakken klar for «verdens tyngste jobb»

– Jeg sa til spillerne i garderoben at dette er det jævligste vi har opplevd. Det blir den tyngste jobb i verden å prøve å reise oss til tirsdag (mot Kypros). Mange av spillerne er slitne, og de fikk en psykisk trøkk av en annen verden, sa han da han møtte til pressekonferanse en times tid etter sluttsignalet.

– Så mye motgang som vi har hatt i denne kvalifiseringen, er vanskelig å forestille seg. Det har vært knockout på knockout på knockout. Vi blir satt på en skikkelig prøve.

Det var mye snakk om trippelbyttet han gjorde i det 84. minutt, rett før Skottland vendte kampen. Han tok ut Erling Braut Haaland, Patrick Berg og Fredrik Aursnes, som hadde vært viktige årsaker til at Norge var best og ledet fortjent. Han sa at to av byttene var uunngåelige, men åpner for at han kanskje burde ha tvunget Fredrik Aursnes til å bli på banen.

– Vi hadde full kontroll, og Skottland hadde ikke hatt en sjanse. Kampen ble snudd da Leo Østigård fikk krampe i begge bein i situasjonen der Skottland utlignet. Han hadde krampe tidligere i 2. omgang, men det gikk over, og han ba ikke om å bli byttet ut. Brede (Hangeland) satt og så på linja, og de pumpet fint og hadde god kontroll. Jeg trodde at Leo kom til å stå distansen, men hvis noe ble feil så er det mitt ansvar og ingen andres. Kanskje burde jeg byttet ut ham, sa Solbakken.

Hadde ikke valg

Han sa at Haaland ba om å bli byttet ut 10-15 minutter før han faktisk ble det, fordi han var tom. Berg fortalte også at han måtte ut.

– Vi hadde ikke noe valg. Erling var helt pumpa, og vi spilte egentlig med ti mann de siste minuttene før han ble byttet ut. Han kunne ikke løpe lenger, han var tom. Patrick kom og sa at på neste spurt så ryker jeg. Fredrik var også sliten, og vi hadde bare en sjanse til for å gjøre bytter. Da ville jeg gjøre tre, slik at vi slapp å spille med ti mann i overtidsminuttene. Men kanskje valgte jeg feil tredje bytte, sa Solbakken.

Selv om det var viktige spillere som ble byttet ut, var det også gode spillere som ble byttet inn.

– Jeg stoler på troppen min, og Kristian (Thorstvedt), Jørgen (Strand Larsen) og Mats (Møller Dæhli) er med av en grunn. Jeg var fornøyd da vi gjorde byttene. Vi hadde fått inn en frisk spiss, og vi hadde fire friske midtbanespillere i tillegg til Martin (Ødegaard). Det som kunne vært annerledes var at jeg hadde byttet ut Leo i stedet for Aursnes.

Østigård fikk krampe i begge bein da han halvklarerte et skotsk framspill. Han prøvde å signalisere til lagkameratene at de måtte gripe inn, men de var for langt unna. Han kastet seg inn i et desperat taklingsforsøk som viste seg å komme for sent.

Mye verre

– Den scoringen er lett å forklare, med at Leo fikk krampe. 2-1-målet er mye verre. Der gjør vi alle feil vi kan gjøre. Vi slo langt før vi fikk satt opp spillet, vi prøvde å bryte ut to ganger i forsvar. Det ble flere feil i desperasjonen etter å vinne kampen, sa landslagssjefen.

– Vi var langt fra perfekte, men vi hadde full kontroll inntil krampesituasjonen. Skottenes eneste sjanser var dem de scoret på, og så hadde de en som Stefan Strandberg blokkerte i første omgang.

Han ble spurt om Østigårds krampeproblemer kan ha sammenheng med hans svært begrensede spilletid i Napoli.

– Det er mulig, men den første omgangen var ganske rolig for midtstopperne. Jeg tror det har mer med væskebalansen å gjøre. Alexander Sørloth har jo spilt masse, og han fikk krampe litt tidligere og måtte ut, sa landslagssjefen.

Han opplevde to lag som slet med varmen.

– Mot slutten var det som to groggy boksere. Mange har hatt en pause og ikke spilt på en stund. Varmen var nok en påkjenning for mange, sa han.