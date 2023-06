Hareide tapte i Island-debuten

Tapet betyr at Island er på etterskudd i jakten på en direkteplass i neste års sluttspill. Laget har tre poeng etter like mange kamper.

Hareide tok over som islandsk landslagssjef etter oppgjørene som ble spilt i mars. Seier i debuten ville gitt ham en kickstart, men i stedet ble det en tung hjemmenedtur i Reykjavik. Slovakia er en motstander islendingene trolig må ende foran for å bli blant de to beste i en pulje også Portugal er en del av.

Tomás Suslov ble slovakenes matchvinner med en merkelig scoring i det 70. minutt. En klarering fra vertenes kaptein Jóhann Berg Gudmundsson traff ham i ryggen, og ballen gikk i en bue over Islands burvokter.

Klumsete

Et godt straffespark fra Alfred Finnbogason ga Island 1-1 få minutter før pause. I forkant var Willum Willumsson først på en returball og ble klumsete taklet av Slovakias venstreback David Hancko.

Situasjonen oppsto etter et svakt utspark fra keeper. Island brøt høyt i banen og stormet i angrep.

Et kvarter tidligere hadde Juraj Kucka gitt gjestene ledelsen på et distanseskudd. Det kom få trekk etter et dårlig innkast fra hjemmelaget. Kucka fikk ballen fra den tidligere Napoli-stjernen Marek Hamsik.

Portugal på topp

Neste kamp for Hareide skjer hjemme mot Portugal tirsdag. Sunnmøringen er inne i sin tredje jobb som landslagssjef etter tidligere å ha ledet Norge (2003-08) og Danmark (2016-2020). Sistnevnte tok han til både VM og EM.

Slik ser resten av EM-kvaliken ut for Hareides lag: Luxembourg (b), Bosnia-Hercegovina (h), Luxembourg (h), Liechtenstein (h), Slovakia (b) og Portugal (b). Den siste kampen spilles 19. november.

Portugal topper gruppe J med full pott (ni poeng) etter å ha slått Bosnia-Hercegovina 3-0. Den kreative Manchester United-spilleren Bruno Fernandes gjorde to av målene.

Cristiano Ronaldo spilte hele kampen på topp for det portugisiske hjemmelaget.

---

FAKTA

EM-kvalifisering menn lørdag, 3. runde:

Gruppe A:

Norge – Skottland 1-2 (0-0)

Mål: 1-0 Erling Braut Haaland (str. 61), 1-1 Lyndon Dykes (87), 1-2 Kenny McLean (89). Spilt på Ullevaal i Oslo.

Kypros – Georgia 1-2 (1-1)

Mål: 0-1 Georges Mikautadze (31), 1-1 Ioannis Pittas (str. 40), 1-2 Zuriko Davitashvili (84). Spilt i Larnaka.

Gruppe E:

Albania – Moldova 2-0 (0-0)

Mål: 1-0 Jasir Asani (52), 2-0 Nedim Bajrami (76). Spilt i Tirana.

Færøyene – Tsjekkia 0-3 (0-2)

Mål: 0-1 Ladislav Krejci (15), 0-2 Václav Cerný (44), 0-3 Cerný (75). Spilt i Torshavn.

Gruppe F:

Aserbajdsjan – Estland 1-1 (0-1)

Mål: 0-1 Rauno Sappinen (27), 1-1 Anton Krivotsyuk (62). Spilt i Baku.

Belgia – Østerrike 1-1 (0-1)

Mål: 0-1 Orel Mangala (selvmål 22), 1-1 Romelu Lukaku (62). Spilt i Brussel.

Gruppe G:

Litauen – Bulgaria 1-1 (1-1)

Mål: 1-0 Edvinas Girdvainis (15), 1-1 Marin Petkov (27).

Rødt kort: Justas Lasickas (17), Litauen. Spilt i Kaunas.

Montenegro – Ungarn 0-0

Spilt i Podgorica.

Gruppe J:

Luxembourg – Liechtenstein 2-0 (0-0)

Mål: 1-0 Danel Sinani (59), 2-0 Gerson Rodrigues (89). Spilt i Luxembourg by.

Island – Slovakia 1-2 (1-1)

Mål: 0-1 Juraj Kucka (27), 1-1 Alfred Finnbogason (str. 41), 1-2 Tomás Suslov (70). Spilt i Reykjavik.

Portugal – Bosnia-Hercegovina 3-0 (1-0)

Mål: 1-0 Bernardo (44), 2-0 Bruno Fernandes (77), 3-0 Fernandes (90). Spilt i Lisboa.

---