Hovland avanserte i US Open - ligger på delt 19. plass etter 2. runde

Hovland noterte en bogey på sjuende hull, men fulgte opp med en birdie på hull 8. De første ni hullene ble dermed avsluttet på par 35.

Deretter fulgte to birdies på rappen, men en bogey på både hull 14 og 17 ødela håpet om en runde under par.

Amerikanerne Rickie Fowler og Wyndham Clark leder turneringen så langt med henholdsvis 10 og 9 slag under par. Åpningsrunden til Fowler ble gjort unna på 62 slag. Det er åtte slag under par og tidenes beste resultat på en runde i US Open.

To slag bak Fowler følger Xander Schauffele (USA) og Rory McIlroy (Nord-Irland) på delt 3. plass.

Totalt 49 spillere klarte cuten og er med i de to siste rundene av US Open i Los Angeles. I kveld slår Viktor Hovland ut kl. 22.01 på den 3. runden.