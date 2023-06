RBKs nye trener varsler brudd med Rekdal-linjen – skal tilbake til røttene

Maalen møtte pressen fredag ettermiddag, kort tid etter at han var presentert som RBKs midlertidige hovedtrener. Han får med seg Trond Henriksen som assistent.

Maalen så ingen grunn til å legge skjul på at han kommer til å ta tydelige grep når han nå overtar taktpinnen.

– Det har jeg vært veldig tydelig på. Hvis jeg skal gjøre dette, blir det en kursendring. Ferdig med det, sa han til pressekorpset.

Videre gikk han svært langt i å bekrefte at Rosenborg nå skal tilbake til røttene sine.

– RBK er en av de mest identitetssterke klubbene i norsk fotball. Dette kan jeg veldig godt, og jeg vet akkurat hvordan vi skal angripe dette og prøve å spille fotball, sa en bestemt Maalen.

– Det handler om trøndersk idrettsidentitet, la han til.

– Klubben min

45-åringen, som den siste tiden har vært trenerutvikler i RBK, svarte også bekreftende på spørsmål om han håper å bli klubbens permanente trenerløsning.

– Ja. Jeg tror det. Det vil jeg si. Når jeg får muligheten til dette, og tar ut ideene mine her, som henger sammen med klubbens identitet, er det fryktelig artig å få gjøre det i Rosenborg. Klubben min, sa den tidligere Ranheim-treneren.

Han er ikke bekymret for at det kan ta tid å implementere de klare grepene han ønsker å gjøre.

– Erfaringsmessig kan det gå ganske fort. Det kan også ta litt lengre tid. Det kommer an på, og først og fremst handler det om hvor god jobb vi gjør, sa Maalen.

Han varsler at han i spann med Trond Henriksen skal jobbe for å finne tilbake til det RBK skal være både identitetsmessig og resultatmessig.

Brukte to sekunder

Den endelige forespørselen om å bli RBK-trener fikk han først fredag. Maalen brukte ikke lang tid på å bestemme seg.

– To sekunder, kanskje. Ikke mye mer enn det, sa han.

– Jeg har vært to og et halvt år uten fast trenerjobb nå. Så dukker denne muligheten opp, og det er ikke hvilken som helst jobb. Det er drømmejobben min. Jeg er veldig motivert for det, fortalte Maalen også.

Det er kjent at han var aktuell for jobben som Aalesund-trener nylig. Om utfallet av den situasjonen hadde sammenheng med at RBK-jobben kunne bli ledig, svarte han:

– Det vil jeg ikke kommentere i det hele tatt.

Assistent Henriksen har han derimot mye godt å si om.

– Vi utfyller hverandre veldig, veldig, godt. Han er en fantastisk fotballtrener. Han er rosenborger og jobber i klubben. Det er mye som stemmer, sa Maalen.