Fire røde kort og Pulisic-dobbel da USA tok seg til finale i nasjonsligaen

Chelsea-vingen Pulisic sendte USA i føringen etter 37 minutter, før han doblet like etter hvilen. Ricardo Pepi fastsatte sluttresultatet til 3-0 tolv minutter før full tid.

USA har dermed vunnet fire av de seks siste oppgjørene mellom landene. I nasjonsligafinalen møter de Canada som slo ut Panama i sin semifinale. Finalen spilles i Las Vegas søndag.

– Det var en stor seier for oss, men kampen trengte ikke å bli så kaotisk som den ble, mente Pulisic.

Stygge taklinger og en rekke røde kort preget nemlig andreomgangen. I det 69. minutt mottok Mexicos César Montes et rødt kort for stygt spill. Han skulle ikke bli alene om å bli sendt i garderoben.

USAs Weston McKennie mottok et kort av den samme fargen like etter for hans involvering i tumultene etter Montes røde kort.

I det 85. minutt brøt det ut nok en stor krangel på banen. Gerardo Arteaga og Sergiño Dest ble begge vist det røde kortet, og lagene måtte fullføre kampen med ni mann hver.