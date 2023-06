Ruud tatt ut til Laver Cup igjen: – Et privilegium å ha ham med

Ruud blir lagkamerat med blant andre den danske hissigproppen Holger Rune. Også Stefanos Tsitsipas og Andrej Rublev skal spille for Europa-laget, der Björn Borg er kaptein.

De to siste plassene på laget er åpne inntil videre, opplyser Laver Cup.

– Casper er en eksepsjonelt talentfull og dedikert ung utøver på vei mot toppen av sporten. Jeg har ingen tvil om at han vil slå gjennom og vinne en stor tittel snart, sier Borg om nordmannen.

– Han har vist seg som en ressurs for Team Europa som både spiller og lagkamerat. Det er et privilegium å ha ham tilbake på det blå laget, fortsetter den svenske tennislegenden.

Laver Cup er en turnering der Europa møter et lag fra resten av verden. På verdenslaget er Taylor Fritz, Felix-Auger Aliassime, Frances Tiafoe og Nick Kyrgios tatt ut så langt.

I fjor vant verdenslaget, som har John McEnroe som kaptein, turneringen for første gang.

– Det har vært en ære å konkurrere for Team Europa de to siste årene. Å spille på lag med en utrolig gruppe mestere og med Björn Borg som kapteinen vår. Jeg har fått så mye ut av erfaringen, og i Vancouver skal jeg gjøre alt jeg kan for å hjelpe Europa-laget til å gjenvinne tittelen, sier Ruud.

Europa vant de fire første utgavene av Laver Cup. Ruud var med på seieren i Boston i 2021, og han vant også åpningskampen mot Jack Sock i London i fjor.