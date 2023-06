Kontrastene er store når man ser på Ødegaards målinvolveringer for Norge kontra den siste sesongen i Arsenal.

– Målstatistikken er dårlig, det er det ikke noe annet å si om det egentlig. Der har jeg noe å jobbe med, og jeg har en liten vei å gå. Forhåpentlig kan jeg score litt mer her også, sa Ødegaard på torsdagens pressekonferanse.

På det norske A-landslaget står drammenseren med kun to mål på 3780 minutter, og det gir et målsnitt på 0,05 mål per 90. minutt. I Arsenal er stoda derimot en helt annen.

Annerledes

Der noterte Ødegaard 15 mål på 3404 minutter sist sesong, noe som utgjør et målsnitt på 0,4 per kamp.

– Først og fremst er det mange kamper, men det er ikke sikkert jeg har spilt 90 minutter i alle. Jeg var også veldig ung da jeg kom på landslaget, så det handler jo litt om det også, sa Ødegaard på spørsmål fra NTB og fortsatte:

– Måten vi spiller på og min posisjon har også noe å si. Jeg har kanskje en litt annen posisjon i Arsenal enn jeg har hatt her, men jeg tenker at jeg uansett burde ha flere mål. Jeg ønsker å score flere mål på landslaget. Det er bare å knekke koden og satse på at det løsner her også.

Samme fokus

24-åringen siste landslagsmål kom i treningskampen hjemme mot Slovakia i slutten av mars i fjor, mens hans første mål kom i EM-kvalifiseringen hjemme mot Romania i juli 2019.

Ødegaard skal likevel ikke gjøre noen store endringer for å øke målstatistikken.

– Jeg endrer ikke noe. Det er samme fokus i alle kamper. Jeg vil alltid score og ha assist, men det gjør meg kanskje enda mer sugen på å få det ut her også. Om det er jeg som scorer eller noen andre, har ikke så mye å si, sa landslagskapteinen.

Ødegaard har levert ganske likt med målgivende pasninger for landslaget og Arsenal. Midtbaneeleganten står med ni assist for Norge og åtte for Arsenal.