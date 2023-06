Klaveness krever statlige kunstgresstiltak: – Det er et skrikende behov

Kunstgress er blitt en vanskelig sak for Norges Fotballforbund. Torsdag tok Klaveness med seg sin egen generalsekretær Karl-Petter Løken til et møte med kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) og klimaminister Espen Barth Eide (Ap).

– Vi gikk til dette møtet med en agenda om å virkelig få etablert disse varsellampene vi ser om en helt kritisk problemstilling for norsk fotball. Det omfatter hele vår virksomhet. Vi vet at vi må gjøre denne utfasingen og er helt enig i den. Gummigranulat er ikke bra, men det omfatter 95 prosent av idretten vår, sa Klaveness til NTB etter møtet.

I april stemte en EU-komité fram et forbud mot tilsatt mikroplast i blant annet kunstgress. Det er enighet om at overgangsperioden vil være på åtte år etter at forbudet trer i kraft.

Urolige

Saken er ikke 100 prosent avgjort. EUs medlemsland i ministerrådet og EU-parlamentet har tre måneder på seg til å komme med innvendinger dersom de vil endre beslutningen.

– Vi har vært urolige for om regjeringen virkelig ser alvoret i situasjonen. Det er et skrikende behov for en nasjonal tilnærming, nasjonale investeringer og et statlig finansiert omstillingspakke som tar utgangspunkt i den kunnskapen fotballen sitter på selv, sa Klaveness torsdag.

Barth Eide sier at man er i gang med en plan for å finne løsninger fotballpresidenten etterspør.

– Vi har begynt å utvikle en felles kampplan, slik at vi kan gå inn i et samarbeid med å avlede dette problemet og sørge for at vi kan finne gode alternativer til å spille fotball hele året, sa klimaministeren etter samtalene med NFF-toppene.

Vil bistå

Trettebergstuen er tydelig på at regjeringen ønsker å bidra til omveltningen.

– Dette er en stor omstilling når forbudet kommer. Vi skal være en god partner for fotballen i tiden framover, sa Trettebergstuen og la til:

– Vi skal bistå fotballen med dette, men først trengs det en omfattende kartlegging.

Hun understreker at det ennå ikke er noe forbud mot å lage baner med gummigranulat.

– Vi kan fortsatt bygge anlegg etter dagens standard. Det må man slutte med om åtte år. Det er en misforståelse som verserer der ute. Man kan fortsatt bruke banene når forbudet kommer, men man kan ikke fylle på med mer gummigranulat.