Hendry vil stoppe Haaland på Ullevaal – med assist fra Grealish

Også i Skottland handler mye om Haaland før den viktige EM-kvalifiseringskampen, og det fleipes med at skottenes viktigste spiller kan vise seg å være engelske Jack Grealish, som festet med Haaland etter Manchester Citys trippeltriumf.

Grant Hanley, skottenes førstevalg på stopperplass, er ute med skade, og det er også Scott McKenna. Rangers-stopper John Souttar har vært regnet som usikker etter at han mistet forberedelsesleiren i Spania med skade, men han var onsdag tilbake på treningsfeltet i Glasgow.

Landslagssjef Steve Clarke har fylt på godt med stoppere i troppen i forsøket på å stoppe Haaland. Brugge-spiller Hendry trekkes i skotske medier fram som favoritt til å overta Hanleys plass og få et hovedansvar for å håndtere Haaland.

Selvtillit

– Mange har prøvd å stoppe Haaland denne sesongen, uten å greie det. Han har oppnådd forbløffende ting, men hvorfor skal ikke Skottland greie å stoppe ham? Jeg elsker å spille mot toppspisser, og jeg vil gjøre alt i min makt for å vinne duellen. Hva er bedre enn å få prøve seg mot de beste? Jeg tror på meg selv, og det er jeg sikker på at alle de andre gutta gjør også, sier Hendry til The Scotsman.

– For å stoppe Haaland må konsentrasjonen være på topp hele kampen, legger han til.

Ryan Porteous og Kieran Tierney hadde de to andre stopperplassene i seierskampene mot Kypros og Spania i mars, med Aaron Hickey og kaptein Andy Robertson på backene. Slik kan det fort bli i Oslo også.

Bekymret

Skottland har et skadefravær også i angrepet, der Ché Adams vil bli savnet. Lyndon Dykes får trolig spissplassen i Oslo, men skottene har vel så store forventninger til sin sentrale midtbanetrio.

– Norge kommer til å være bekymret for John McGinn, Scott McTominay og Callum McGregor, sier assistenttrener John Carver ifølge The Herald.

McTominay scoret fire av de fem skotske målene i marskampene, etter at McGinn sto for det første.

Carver møtte pressen onsdag i Clarkes sted og fikk blant annet spørsmål om gressteppet på Ullevaal. Meldingene om banens dårlige forfatning har nådd Skottland.

– Dere får ingen (negative) sitater fra meg om banen. Vi vet at den ikke var så bra under den norske cupfinalen, men det er flere uker siden, og den kan være bedre nå. Uansett banens forfatning må vi bare håndtere det, sa han.

Tar seg av ham

Under pressemøtet ble det også fleipet med at den viktigste spilleren for Skottland kan vise seg å bli engelske Jack Grealish.

– Han (Haaland) har festet mer enn vi gjorde da vi kvalifiserte oss til forrige EM. Jeg spør stadig folk om han fortsatt holder på, sa Carver om de mange bildene av City-feiringen, før festglade Grealish’ bidrag ble brakt på bane.

– Ja visst, Jack tok seg av ham, gliste Carver, som selv er engelsk.