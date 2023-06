Thorstvedt om Sassuolo-situasjonen: Motivasjon, ikke frustrasjon

– Jeg har ikke spilt så mye som jeg skulle ønske, så klart, men samtidig har jeg ikke latt det føre til frustrasjon mer enn motivasjon. Jeg har trent godt og ser allerede fram til neste sesong, sier han til NTB.

Thorstvedt var på banen i 31 av 38 seriekamper i en sesong som ga 13.-plass i Serie A, men han spilte bare 1131 av 3420 mulige minutter, som tilsvarer omtrent en tredel av maksimal spilletid. Han startet 13 kamper og kom inn 18 ganger, men bare en gang spilte han hele kampen.

– Sassuolo er en god klubb, og det er høyt nivå. Blant annet kjemper jeg mot en italiensk landslagsspiller i min posisjon som er et veldig stort talent (Davide Frattesi). Jeg har på en måte klart å finne meg til rette i situasjonen. Jeg tenker at jeg skal fortsette å trene hardt og ta de sjansene jeg får, sier Thorstvedt.

Graver ikke

Å gå rundt og henge med hodet i ergrelse over manglende spilletid er ikke hans stil.

– Nei, for meg er ikke det noen vits. Da graver du bare din egen grav, sier han.

Thorstvedt har lenge vært blant Ståle Solbakkens favoritter. Han var overraskelsen i landslagssjefens aller første laguttak og kom både i 2021 og 2022 på banen i alle landskamper han var tilgjengelig til (utestengt i tre kamper, skadd i to). Men i mars ble det bare et innhopp i siste minutt fordelt på to kamper.

Han var ubenyttet reserve mot Spania og spilte overtidsminuttene mot Georgia etter å ha blitt byttet inn for Patrick Berg.

– Jeg vet det er mange gode spillere i min posisjon som også gjør det bra og spiller fast for sine respektive klubblag. Da forstår jeg at han velger dem med mer kamptrening. Jeg vet iallfall at jeg er klar når jeg får sjansen, og jeg håper at jeg får det på denne samlingen, sier 24-åringen.

Vet hva de får

– Stilen min er å komme inn med mye intensitet og trøkk. De vet hva de får av meg, slår han fast.

Thorstvedt har scoret fire mål i landskamper under Solbakken, tre av dem i kvalifiseringskamper. Bare Erling Braut Haaland (15) og Alexander Sørloth (7) har flere landslagsmål under Solbakken.

Onsdag er det ett år til EM-sluttspillet i Tyskland sparkes i gang med åpningskamp i München. En seier over Skottland på Ullevaal lørdag vil gjøre underverker for Norges sjanse til å bli med i det sluttspillet. Thorstvedt håper å være med på både sluttspillet og Skottland-kampen.

– Det er jo de store kampene som er gøy å spille, og det ville være veldig kjekt å få muligheten, sier han.





