Trøblete Bislett-oppladning for Grøvdal

I øsende regnvær senket Grøvdal 5000-meterrekorden til Ingrid Kristiansen under det tradisjonsrike Diamond League-stevnet for et år siden. Torsdag går hun til angrep på norgesrekorden til en annen legende.

I 1979 løp avdøde Grete Waitz inn til 8.31,75 på 3000 meter nettopp på Bislett. Den tiden har siden vært norsk bestenotering på distansen. Nå kan den stå for fall.

Grøvdal har tidligere vist at hun har rekorden innen rekkevidde. Under koronautgaven av Bislett Games i 2020 løp hun inn til sterke 8.30,84. Tiden ble imidlertid ikke godkjent som rekord fordi friidrettsprofilen hadde hjelp av mannlige harer underveis og brukte sko som ikke vare reglementerte.

Torsdag prøver hun igjen og har bedt om at lysharen stilles inn på en fart som gir en sluttid på 8.30.

– Det er et naturlig mål. Jeg føler det er realistisk, sier Grøvdal.

Skade skaper usikkerhet

Oppkjøringen til Bislett Games har samtidig ikke vært problemfri for løperstjernen. En fotskade har voldt henne problemer. Det har ført til at hun har måttet trene mye alternativt.

Skaden oppsto for to uker siden. Undersøkelser viste ingenting alvorlig, men siden har hun knapt trent normalt. I stedet har det blant annet blitt mange økter på rulleski.

Nå smertene borte, hvilket gir en viss optimisme foran Bislett Games-starten.

– Jeg er litt usikker, og oppkjøringen har ikke vært ideell. Jeg må bare se hvordan beina er, sier veteranen.

Hungrer etter rekorder

Det gjør samtidig godt å tenke tilbake på 5000-meteren på Bislett i fjor. Da ble hun klokket inn til uhyre sterke 14.31,07.

– Jeg får nesten ståpels av å snakke om det nå. Jeg har alltid blitt målt mot den rekorden, og den har ligget i hodet mitt i mange år. Det var en dag der alt klaffet, sier Grøvdal.

Regnværet som la seg over Bislett-stevnet akkurat da hun hentet fram rekordløpet, har hun allerede glemt.

– Jeg husker ikke at det regnet da jeg løp. Og jeg vil heller ha det en 30 varmegrader, sier smiler Grøvdal.

Torsdag er det ventet at hun får det siste. Værmeldingene er strålende foran Bislett-kvelden. Grøvdal vet at hun er god for å slette 3000-meterrekorden til legenden Grete Waitz.

– Det er viktig for meg å ha havnet mitt på papiret på en del rekorder, smiler friidrettsprofilen.

