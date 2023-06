Solbakken åpner for unormal Haaland-oppladning etter trippelfeiringen

Haaland feiret sesongens tre titler med en storstilt seiersparade i Manchesters gater mandag kveld. De lyseblå markerte suksessen med fest, champagne og høy sigarføring.

Haaland showet fra scenen i bar overkropp. I etterkant av den offentlige feiringen ble han avbildet i gullpysjamas på fest med lagkameratene og kjæresten Isabel Haugseng Johansen.

– Det er viktig at han får rast fra seg og gjort både euforien og det å kjenne på at du har gjort noe stort sammen med lagkamerater og støtteapparat over ti-elleve måneder. Da må du få lov til å slappe av litt i 48 timer eller hvor lenge det blir, sa Solbakken da han møtte pressen tirsdag formiddag.

Daily Mail har skrevet at City-spillere tok privatfly til Ibiza for å feste i etterkant av mesterligafinalen lørdag.

Klarer å holde seg våken

Senere tirsdag er det ventet at Haaland slutter seg til landslagstroppen. Solbakken legger ikke skjul på at belastningen superspissen har hatt, kan tvinge fram tilpasninger i dagene som kommer.

– Det blir ikke sånn at jeg går inn på rommet hans og holder en sånn Al Pacino-tale nå for å få ham i gang til lørdag. Det handler om sunn fornuft. Hvile, søvn og taktisk trening. Jeg må ha respekt for at vi kanskje må legge en litt annen vri inn mot lørdagen enn med en annen spiller, med tanke på hva han har vært gjennom, sa landslagssjefen.

– Det er ikke sånn at han ikke kan delta på taktiske treninger, og at han ikke klarer å holde seg våken på taktikkmøter, la han til.

Solbakken er opptatt av å lytte til Manchester City-stjernens behov.

– Han må være ærlig med hvordan han føler seg. Hvor preget og sliten er du mentalt og fysisk? Hvor kjapt kan du bearbeide disse inntrykkene? Jeg er ikke i tvil om at han klarer det, sa landslagssjefen.

Ga fysio fri

Han kunne også røpe at Haalands-fysioterapeut Mario Pafundi ikke er i Oslo denne uken.

– Det er Erling som har gitt ham fri. Det tyder jo på at kroppen fungerer, sa Solbakken.

Nå venter viktige kamper i EM-kvalifiseringen mot Skottland og Kypros. Landslaget satt igjen med ett poeng etter kampene mot Spania (0-3) og Georgia (1-1). Skottland topper gruppa med full pott etter de to første kampene.

Haaland scoret 52 mål på 53 kamper i en sesong som endte med seriegull, FA-cuptittel og mesterligatriumf på første forsøk etter overgangen fra Borussia Dortmund.

Norge møter Skottland lørdag og Kypros tirsdag i EM-kvalifiseringen.