Klaveness blir styremedlem i gatelagsorganisasjon

I en pressemelding fra Fotballstiftelsen sier Klaveness at hun brenner for gatelagene, og at hun selv ba om å få være en del av styret.

– Dette er et prosjekt jeg og NFF er stolte av og brenner veldig for. Gatelagsprosjektet viser hvor viktig fotball kan være, også for de som sliter med rus og avhengighet. Prosjektet bidrar til at spillerne føler seg sett og inkludert og får trygghet og struktur i livet. Men viktigst av alt: Det bidrar til at flere kommer seg i arbeid og skolegang, sier fotballpresidenten.

Klaveness skal i dag åpne den årlige, nasjonale gatelagsturneringen. Den spilles tirsdag og onsdag i Bergen, og 29 lag deltar.

Gatelagene er en arena hvor mennesker med rusrelaterte utfordringer får faste rutiner, meningsfull aktivitet og følelse av mestring. Det bygges trygge rammer som gir utgangspunkt for varig endring.

Det første laget ble grunnlagt i Fredrikstad i 2011. I fjor trente cirka 1200 spillere med gatelagene i Fotball-Norge. Ifølge Fotballstiftelsen kom 240 av disse over i lønnet arbeid, arbeidstrening eller skolegang.

– Det er få tiltak innenfor rusfeltet som kan vise til tilsvarende resultater, og vi ønsker gjerne at det satses enda mer på dette prosjektet. Men da trengs det flere midler og bedre forutsigbarhet, sier Klaveness.

– Vi håper Lises engasjement og evne til å sette dagsorden skal bidra til at gatelagssatsingen fortsetter å vokse og hjelpe stadig flere ut av en vanskelig situasjon, sier daglig leder Arne Knoph i Fotballstiftelsen.