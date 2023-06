Ajer: – Skottland undervurderes enormt av mediene

– Skotsk fotball kjenner jeg bedre enn norsk. Det er en veldig god nasjon, og jeg har veldig mange gode venner der. Jeg tror norske medier undervurderer det skotske landslaget enormt, sier han til NTB.

Skottland greide i fjor det Norge mislyktes med, å rykke opp til A-divisjonen i nasjonsligaen. Skottene kommer til Ullevaal som gruppeleder i EM-kvalifiseringen med seks poeng etter å ha slått Kypros og Spania i mars. Norge er fem poeng bak et skotsk lag som i øyeblikket strutter av selvtillit.

– Jeg vil si at de fortjener den selvtilliten de har. De har mange klassespillere og er et godt organisert lag med masse trøkk og tempo. Det blir en tøff kamp, sier Ajer.

God kamerat

I Aaron Hickey har han også en klubbkamerat i den skotske troppen. Hickey er høyreback i Brentford, mens Ajer mest konkurrerer om plassen til høyre i stoppertrioen.

– Han er en utrolig god spiller som jeg unner alt godt, en klassespiller og en enda bedre person, sier Ajer om 22-åringen som var høyre vingback i begge Skottlands kamper i mars.

– Vi har pratet en del om kampen lørdag, men vi holder nok kortene tett til brystet.

Selv har Ajer spilt bare én av Norges ti siste landskamper, et innhopp på en drøy halvtime mot Serbia i september. Hans skadeforfall har vært så mange at Ståle Solbakken i fjor høst fleipet med at Ajer hadde satt norsk rekord i lange skadefravær.

– Det er bare tirsdag

– Jeg har vært uheldig siste halvannet år. Etter overgangen til Premier League har kroppen min slitt litt med at intensiteten har gått opp, men jeg har klart meg greit etter den siste skaden og har kommet tilbake, sier Ajer til NTB.

– Så får jeg håpe at kroppen har akklimatisert seg. Jeg satser på å få en god «preseason» og en god sesong for Brentford.

Først vil han gjerne være med å bidra for landslaget igjen. Han spilte 25 landskamper i løpet av tre og et halvt år etter debuten i 2018, men har bare to kamper siste 21 måneder.

Han vil veldig gjerne pynte på den statistikken, men bruker galgenhumor på NTBs spørsmål om han nå er helt fri for skavanker.

– Det er jo bare tirsdag, og man vet aldri med meg. Akkurat å er det fint, sier han.

---

FAKTA

3. runde i EM-kvalifiseringen, gruppe A:

Lørdag: 18.00: Norge – Skottland (Ullevaal stadion), 20.45: Kypros – Georgia (i Larnaka).

Tabellen: Skottland 6, Spania 3, Norge 1, Georgia 1, Kypros 0.

---