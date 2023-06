Vetlesen på medisinsk test i Brugge

Det har gjennom hele sesongen vært sterkt spekulert i en overgang til Europa for Vetlesen. Mandag har han fått fri fra Norges landslagssamling for å reise til Brugge og gjennomføre den obligatoriske medisinske testen der.

– Jeg kan bekrefte at han har fått fri for å møte en klubb, sier landslagssjef Ståle Solbakken til TV 2.

Vetlesen går hektiske dager i møte. Han er både tatt ut i A-landslagstroppen til EM-kvalifiseringskampene mot Skottland og Kypros og til U21-EM i Romania senere i måneden.

Søndag spilte han fra start og scoret da Bodø/Glimt slo HamKam 3-0 i Eliteserien.

TV 2 skriver at en Brugge-overgang skal være verdt mellom 70 og 90 millioner kroner for Glimt. I januar-vinduet avslo klubben et bud på Vetlesen fra Feyenoord som skal ha hatt en totalramme på rundt 65 millioner kroner.