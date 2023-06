Ullevaal neste for Haaland. Gode opplevelser for mange på A-landslaget

Mange av Ståle Solbakkens utvalgte utenlandsproffer har samlet gode opplevelser og fylt på i premieskapet. Samtidig kan spilletid være et problem for mange av dem, enten fordi de har spilt for mye eller for lite.

Martin Ødegaard (seriesølv og mesterligaplass) og Sander Berge (opprykk til Premier League) har begge spilt over 3000 serieminutter for sine lag denne sesongen.

Haaland har ikke spilt like mye i serien, men til sammen i de tre turneringene Manchester City vant har han spilt nesten 4000 minutter. Alle de tre nevnte har grunn til å være slitne og lengte etter en pause, uansett hvor mye EM-kvalifiseringskampene motiverer.

Nedturer

Så har vi Leo Østigård, som stort sett måtte se på da Napoli ble italiensk seriemester. 417 minutter fikk han spille, fordelt på sju kamper.

Ørjan Nyland ble tysk cupmester, men for det meste som benkesliter. Landslagskeeperen spilte 180 serieminutter og 90 cupminutter under leieoppholdet i RB Leipzig.

Mohamed Elyounoussi er alene blant utenlandsproffene i troppen om å ha rykket ned, da Southampton endte sist i Premier League. Også Julian Ryerson (mistet tysk seriegull i siste runde) og Stian Gregersen (opprykket til fransk Ligue 1 glapp på oppløpet) måtte svelge store skuffelser.

Slik var sesongen for utenlandsproffene i Solbakkens tropp, rangert etter spilte serieminutter (kamper fra start/som innbytter i parentes):

Så mye spilte de

* Martin Ødegaard (Arsenal): 3161 minutter (37), 15 mål. Seriesølv, mesterligaplass.

* Sander Berge (Sheffield United): 3107 minutter (34/3), 6 mål. Opprykk til Premier League. FA-cupen: 303 minutter (3/2), 1 mål, semifinale.

* Stian Gregersen (Bordeaux): 2931 minutter (33/2), 1 mål.

* Erling Braut Haaland (Manchester City): 2779 minutter (33/2), 36 mål. FA-cupen: 311 minutter (4), 3 mål. Mesterligaen: 850 minutter (11), 12 mål. Ligacupen: 107 minutter (1/1), 1 mål. Vant mesterliga, serie og FA-cup.

* Alexander Sørloth (Real Sociedad): 2400 minutter (28/6), 12 mål. Mesterligaplass. Tidligere i sesongen 5 minutter i RB Leipzig (0/1).

* Mohamed Elyounoussi (Southampton): 2178 minutter (27/6), 1 mål. Nedrykk.

* Fredrik Aursnes (Benfica): 2154 minutter (24/4), 2 mål. Portugisisk seriemester. Tidligere i sesongen 180 minutter i Feyenoord (2).

* Mats Møller Dæhli (Nürnberg): 2132 minutter (26/4), 1 mål.

* Jørgen Strand Larsen (Celta): 1709 minutter (20/12), 4 mål. Berget plassen i La Liga. Tidligere i sesongen 360 minutter i Groningen (4), 1 mål.

* Kristoffer Velde (Lech Poznan): 1639 minutter (20/10), 8 mål. Seriebronse, europacupplass.

* Andreas Hanche-Olsen (Mainz): 1497 minutter (17), 1 mål. Tidligere i sesongen 388 minutter i Gent (4/4).

* Julian Ryerson (Borussia Dortmund): 1416 minutter (17), 1 mål. Seriesølv, mesterligaplass. Tidligere i sesongen 1040 minutter i Union Berlin (12/1).

* Birger Meling (Rennes): 1196 minutter (10/17)

* Kristian Thorstvedt (Sassuolo): 1131 minutter (13/18), 2 mål.

* Kristoffer Ajer (Brentford): 766 minutter (9).

* Ola Solbakken (Roma): 504 minutter (7/7), 1 mål.

* Leo Østigård (Napoli): 417 minutter (4/3). Italiensk seriemester.

* Ørjan Nyland (RB Leipzig): 180 minutter (2). Cupen: 90 minutter. Tysk cupmester.

Det er sju hjemlige spillere i landslagstroppen. Alle spilte fra start i Eliteserien søndag.

Kilde for spilletid: Nifs.no.

