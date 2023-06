Søkkvåt seiersparade for Haaland og City

Det lyseblå showet i Manchester skulle startet klokken 19.30 norsk tid. Dårlig vær med lyn og torden tvang imidlertid arrangørene til å gjøre endringer.

Spillerbussens tur ut i gatene ble utsatt med en halvtime. Ved 20-tiden startet den i realt regnvær. Bilder viste en feststemt Haaland som blant annet tømte en flaske champagne over hodet på lagkamerat Jack Grealish.

City-manager Pep Guardiola var på sin side utstyrt med en solid sigar.

Bussferden skal ende på St. Peter's Square.

Hele den organiserte delen av festen er ventet å vare i tre timer. I utgangspunktet var planen å slippe fansen inn til det planlagte sceneshowet på St. Peter's Square klokken 18. Det måtte også endres på som følge av uværet.

I en melding på Citys nettsider ved 17-tiden het det at uværet skapte utfordringer rundt sikkerheten.

Regnskyll

Et voldsomt regnvær satte inn rett før spillerne skulle ankomme bykjernen. Tusebvis av supportere ble klissvåte.

Landslagssjef Ståle Solbakken venter Haaland til landslagssamlingen tirsdag. Landslagssjefen opplyste på mandagens pressekonferanse at avtalen er at han skal være på plass da. Norge spiller to viktige EM-kvalifiseringskamper mot Skottland (lørdag) og Kypros (tirsdag).

Solbakken er klar på at Haaland må få lov til å markere jubelsesongen til tross for landskampene som kommer. Daily Mail skrev at City-spillere tok privatfly til Ibiza for å feste i etterkant av finalen.

– Det er helt fint. De har gjort noe unikt, svarte Solbakken.

Trippeltriumf

– Det er nederlandske og spanske landslagsspillere også. Alle de skal også på jobb snart. Det skal Erling òg. Det er bedre for meg at han gjør dette ferdig, fortsatte Solbakken.

Haaland og City kunne endelig senke skuldrene etter 1-0-seieren i mesterligafinalen mot Inter lørdag. En eventyrlig sesong for jærbuen med 52 mål på 53 kamper endte med seriegull, FA-cuptittel og mesterligatriumf.