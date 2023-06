Hevder Kylian Mbappé ikke vil forlenge med PSG

Både franske L’Equipe og New York Times hevder mandag kveld å ha kilder på at den franske stjernen trolig er tapt for Paris Saint-Germain når kontrakten hans utløper om ett år.

Ingen av mediene oppgir åpne kilder for opplysningene, men New York Times skriver at Mbappés rådgivere skal ha meddelt PSG-toppene beslutningen i et brev som ankom klubbkontorene i Paris mandag ettermiddag. Avisen hevder å ha opplysningene fra en leder som er tett på forhandlingene mellom spissen og klubbledelsen.

Mbappes kontrakt utløper i juni neste år. Det betyr at han står fritt til å signere for en ny klubb i januar, forutsatt at han fortsatt ikke har signert en forlengelse med PSG.

New York Times spekulerer i at beslutningen som nå er tatt kan tvinge den franske klubben til å vurdere å selge spissen allerede i sommer. Alternativet er at han går gratis om ett år.

Avisen hevder også å kjenne til at ledelsen i PSG ble overrasket over innholdet i brevet som skal ha kommet mandag.

Mbappe har spilt for den franske storklubben siden 2018. Samtidig har det i flere sesonger versert rykter om at han er sterkt ønsket i Real Madrid. De fleste forventer at spanjolene må forsterke med spiss ettersom Karim Benzema er ferdig i klubben.

