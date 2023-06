Haaland i seiersparade i kveld, tilbake ti landslaget tirsdag

– Når den paraden er ferdig (mandag kveld), bør han ha tatt sin siste cocktail og komme seg hit. Det er også avtalen, at han skal innfinne seg her tirsdag, sa Ståle Solbakken på første ordinære samlingsdag foran EM-kvalifiseringskampene mot Skottland og Kypros.

Klokken 18.30 norsk tid starter paraden i Manchesters gater hvor City-spillerne og -fansen skal feire de tre trofeene. Hyllesten skal etter planen vare i tre timer.

Manchester City ble første lag siden byrival United i 1999 til å vinne ligaen, FA-cupen og mesterligaen i samme sesong.

Rotterace

Etter den tredje feiringen på kort tid er Haaland nødt til å rette blikket mot de viktige kampene mot Skottland og Kypros. Jærbuen mistet den forrige landslagssamlingen med skade.

– Erling vet utmerket godt betydningen av de kampene her. Han er alltid supermotivert for å spille for landslaget. Så er det litt spesielt denne gangen, ettersom han har vært gjennom et rotterace. Så når han kommer i morgen, må vi legge en plan for ham for de treningene og dagene fram mot Skottland, sier Solbakken og legger til:

– Han (Haaland) har sendt melding til Are (Hokstad, administrativ leder for landslaget) om at han føler seg så bra at Pafundi ikke trenger å være med.

Mario Pafundi er fysioterapeut i Manchester City, men har vært med det norske landslaget flere ganger.

Tung start

Solbakken og co. har kommet skjevt i gang med tap borte for Spania og uavgjort borte mot Georgia. Skottland topper gruppen med to seirer. De to beste lagene tar seg til neste års EM.

Haaland har scoret 52 mål på 53 kamper denne sesongen. 36 av dem kom i Premier League. Det er ny rekord etter at Alan Shearer og Andy Cole delte den forrige på 34.