Roland-Garros-vinner om krigen: – Støtten min går til alle ukrainere

22 år gamle Swiatek tok karrierens tredje Roland-Garros-triumf lørdag. Verdenseneren slo tsjekkiske Karolina Muchova 6-2, 5-7, 6–4 i finalen i Paris.

Etterpå ble krigen i Ukraina et tema.

– Min støtte går til alle ukrainere, fordi jeg vet at deres situasjon ikke er lett. Hvis jeg hadde vært i deres sko, vet jeg ikke om jeg ville vært i stand til å konkurrere, for å være ærlig, sa Swiatek.

Hun la til at tennismiljøet burde gjøre «alle tenkelige anstrengelser for å få den russiske aggresjonen til å stanse».

Som et tegn på støtte til ukrainerne spiller Swiatek alltid med et lite ukrainsk flagg på capsen. Hun har tidligere samlet inn penger til unge ukrainske ofre for krigen.

– Jeg respekterer dem virkelig, og jeg vil rette fokus mot å gjøre det som er riktig for dem, sa Swiatek om ukrainerne.

Mennenes finale mellom Novak Djokovic og Casper Ruud starter klokka 15.00.