Haaland hyllet moren etter finaleseieren: – Kan ikke huske sist jeg gråt så mye

Haaland og Manchester City beseiret Inter 1-0 i mesterligafinalen i Istanbul lørdag og fullførte en sesong nesten uten sidestykke. Etter kampen ble det mange følelser på Atatürk stadion.

Da roet hadde begynt å senke seg over arenaen i Tyrkia ble Erling Braut Haaland intervjuet at et stjernespekket panel med fotballeksperter i regi av TV-kanalen CBS. Peter Schmeichel, Thierry Henry og Jamie Carragher var blant dem som stilte spørsmål.

Et av dem handlet om hva Haaland umiddelbart kjente på etter sluttsignalet.

– Etter kampen var jeg full av følelser. Det var hundre kilo som forsvant fra skuldrene mine, sa nordmannen.

– Jeg husker ikke sist jeg gråt så mye i livet mitt, la han til.

Tøft mentalt

Deretter røpet målmaskinen fra Bryne at sesongavslutningen med viktige kamper på rekke og rad har kostet mye. 22-åringen innrømmer at han har følt på presset.

– Ja, det har jeg gjort. Også i Premier League. Dersom jeg hadde kommet inn (i City-laget) og ikke vunnet Premier League, hadde det ikke vært katastrofe, men ikke bra. Det har vært veldig tøft mentalt de siste ukene. Det er en stor lettelse å ha klart det, sa Haaland.

Peter Schmeichel pekte så på at pappa Alfie har fått mye oppmerksomhet som en viktig støttespiller for City-spissen. Like mye fokus har det ikke vært på mamma Gry Marita. På spørsmål om hvor mye mamma har betydd, svarte Haaland:

– Selvfølgelig mye. Hun var løper. Det er fra henne jeg har fått farten min. Ærlig talt, jeg har fått mye støtte av foreldrene mine. Moren min har havnet litt i skyggen, mens faren min har vært i søkelyset.

– De har kjørt meg rundt på trening og støtte meg fra dag én. De har til sjuende og sist betydd alt for meg, la han til.

Bryne-fest

I CBS-sendingen fikk City-spissen også se bilder fra feiringen på Bryne. Da gikk tankene til en annen slektning.

– Det er spesielt. I hjembyen min er det ikke mange mennesker, men å se at folk bryr seg så mye, betyr mye. Bestemoren var også i den folkemengden, hun hadde på seg drakt som alle andre, smilte Haaland.

Manchester City tok også ligatittelen og vant FA-cupen denne sesongen. Det har ingen klart siden Manchester United i 1999.