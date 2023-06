Djokovic ble historisk – slo Ruud i Roland-Garros-finalen

Serberen tok sin 23. Grand Slam-tittel med settsifrene 7-6 (7-1), 6-3, 7-5. Med triumfen passerte Djokovic det spanske ikonet Rafael Nadal, som står med 22 Grand Slam-seirer. Nadal har slitt med skader de siste årene, og det er høyst usikkert om den 37 år gamle spanjolen blir å se i flere Grand Slam-finaler.

Djokovic er også den første mannen som har vunnet alle Grand Slam-turneringene minst tre ganger. Han står med ti triumfer i Australian Open, sju i Wimbledon og tre hver i US Open og Roland-Garros. Med finaleseieren innkasserte han 27 millioner kroner.

På tribunen var blant andre fotballstjernene Kylian Mbappé og Zlatan Ibrahimovic, samt NFL-legenden Tom Brady og skuespilleren Hugh Grant.

Verdensener

Med seieren blir han også verdensener igjen når rankingen oppdateres mandag morgen. Da flytter han stjerneskuddet Carlos Alcaraz ned til annenplass.

Ruud mottar 13,5 millioner kroner etter sitt annet strake finaletap i Roland-Garros. Nordmannen røk for Nadal i fjorårets utgave og har tapt finalene i tre av de fem siste Grand Slam-turneringene. Han tapte for Alcaraz i US Open og har fortsatt til gode å vinne en av tennissportens gjeveste turneringer.

Ruud fikk en god start på kampen, men i midten av første sett overtok Djokovic initiativet og vant det første settet i tiebreak med 7-1. Deretter fortsatte serberen å spille nærmest feilfritt og vant sett nummer to med 6-3. Tredje sett gikk i serberens favør med 7-5, og han kunne strekke hendene i været etter tre timer og 13 minutter.

Fem tap

Ruud har tapt alle sine fem møter med Djokovic. De to siste har kommet i finaler, der serberen også var sterkest i ATP-sluttspillet i fjor.

Ruud slet i starten av årets sesong og kom inn til turneringen Paris med mange poeng å forsvare på ATP-rankingen. Roland-Garros er kun tredje turnering av 13 hvor han har vunnet minst to strake kamper. Han vant ATP 250-turneringen i portugisiske Estoril tidligere i år.

Neste Grand Slam-turnering på kalenderen er Wimbledon, som spilles i første halvdel av juli måned. Ruud har aldri kommet lenger enn til 2. runde i turneringen som spilles på gress. US Open spilles i månedsskiftet august-september.

